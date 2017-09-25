Американцам теперь надо отмываться от подозрений в связях с «халифатом»

Минобороны России сообщило о фактах сотрудничества Пентагона с ИГИЛ*

Тем самым наше ведомство обвинило союзников в закулисной сделке с врагом. По его мнению, боевики «халифата» начали подыгрывать американскому спецназу и союзникам США – курдам. Впрочем, почему бы не предположить, что боевики ИГИЛ* попросту отступают перед американцами? Для чего же наши военные выступили со столь серьезными обвинениями?

Минобороны России в воскресенье заявило, что «Исламское государство*» беспрепятственно пропустило сквозь свои боевые порядки спецназ США и подконтрольные США отряды «Сирийских демократических сил» (СДС).

«Не встречая сопротивления боевиков ИГИЛ*, отряды СДС продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении города Дейр-эз-Зор», – сообщило оно в своем Facebook, приводя в подтверждение аэрофотоснимки, сделанные с 8 по 12 сентября, и карту местности. Отмечается, что американская техника, в частности автомобили «Хаммер» спецназа, располагаются прямо в районах дислокации формирований ИГИЛ*.

«На снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ. Однако вокруг данных объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами ИГИЛ или воронок от ударов авиации международной коалиции. Несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГИЛ, на них нет даже признаков организации боевого охранения. Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», – отмечается в сообщении.

Могут ли интересы коалиции и «халифата» совпасть

Напрашивается вывод о том, что американцы, СДС и ИГИЛ* заключили сделку между собой – за спиной у Москвы и Дамаска. Интересы коалиционных сил и исламистов в данном регионе сейчас совпадают, заявил военный аналитик Александр Асафов Федеральному агентству новостей. По его словам, Дейр-эз-Зор – это «Берлин сирийской войны», а тот, кто его возьмет, сможет приписать себе лавры победителя, и США хотят обеспечить взятие этого города СДС. «Именно потому сейчас американцы и «проталкивают» курдов вдоль берега Евфрата и по направлению к городу», – указал эксперт.

Аэрофотосъемка районов дислокации ИГИЛ севернее г.Дейр-эз-Зор. Изображение со страницы Минобороны в Facebook

«Ради спасения собственной шкуры представители «Исламского государства»* сейчас будут вести переговоры с кем угодно», – подчеркнул Асафов.

Предположения о том, что СДС могут действовать заодно с ИГИЛ*, уже выдвигались. Они основывались на том, что в последнее время в этом регионе не было боев между этими группировками. Также сообщалось, что из районов, в которых находятся боевики СДС вместе со спецназом США, по сирийским войскам дважды открывался массированный огонь из минометов и реактивной артиллерии.

Победа в Дейр-эз-Зоре будет фактически означать историческую победу над ИГИЛ*. В том числе поэтому и американцы, не разобравшись до конца с Раккой, перенаправили свои усилия на Дейр-эз-Зор. Кроме того, Дейр-эз-Зор богат крупнейшими месторождениями углеводородов и важен как транспортная развязка.

«СДС довольно активно продвигаются на левом берегу и заняли несколько месторождений, – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов. – СДС согласны на свое самоуправление на тех территориях, которые они занимают, а не подчинение Дамаску. Курды исторически находятся с Дамаском в плохих отношениях. Они занимают территории, чтобы их впоследствии использовать, в том числе для переговоров с Дамаском».

Кроме того, Дейр-эз-Зор – это ключевой пункт и для Ирана – как путь к Средиземному морю. Левый берег Евфрата нужен Ирану для сухопутных коридоров, объяснил Мардасов. По его словам, такие коридоры служат не только для бизнеса, но и для переброски иранских радикальных групп, чего хотят не допустить американцы.

Вряд ли речь идет о сотрудничестве США, СДС и ИГИЛ*

Но говорить, что американцы, СДС и ИГИЛ* стали союзниками, все же нельзя. Вряд ли США столь наивны, чтобы вдруг в открытую идти на сделки с «халифатом», ведь этого они не смогут объяснить никому, даже своим гражданам.

Во-вторых, американцы не могут не понимать, что никакое вступление СДС в бои на стороне ИГИЛ* уже не заставило бы наступление вооруженных сил Сирии захлебнуться. Поражение же «Исламского государства»* в этом регионе – вопрос времени. Таким образом, оказать поддержку исламистам было бы довольно бессмысленным шагом.

Да и СДС союзничать с исламистами не с руки. «Сирийские демократические силы» действительно борются с «Исламским государством»*, и довольно-таки успешно, подчеркнул Мардасов. Кроме того, количество бойцов, которых «Сирийские демократические силы» потеряли в боях с ИГИЛ* за последние два года, – это сотни человек, добавил он.

И если исламистам, по большому счету, терять нечего, то для курдов было бы странным в таких условиях начать воевать плечом к плечу со своим злейшим врагом. Да, «Сирийские демократические силы» настроены резко против Башара Асада и его войск и готовы были бы с ними воевать, но и «халифат» – не тот враг, с которым можно было бы вдруг заключить союз.

Возможно, боевики ИГИЛ* просто отступили

Если посмотреть на карту, опубликованную Минобороны, то куда более логичным видится другой вариант. Вполне возможно, что СДС вошли в тыл «Исламскому государству»*, чтобы начать собственное наступление одновременно с асадовскими войсками, но с противоположного направления, не исключил Мардасов. Это позволило бы занять важные зоны влияния, встретив и не пропустив дальше наступающую сирийскую армию.

Кроме того, курды могли преследовать какие-то другие цели в тылу ИГИЛ*. «Успехи по деблокированию Дейр-эз-Зора во многом обусловлены и тем, что американцы боями сковывали ИГИЛ*, оттягивали силы на тот берег», – подчеркнул эксперт.

Скорее, исламисты просто ушли из этих районов без боя, такие примеры уже были, отметил Мардасов. «Если они не видят смысла оборонять местность, насмерть стоять, они ее могут сдать запросто», – объяснил он. Ведь основные силы боевиков сейчас сконцентрированы не в этих слабозаселенных районах, а в Аль-Букамале и Аль-Маядине.

Кроме того, собеседник отметил, что необходимо разбираться в конкретной обстановке на месте: «Там не просто стоят одни только бойцы «Исламского государства»* в черных повязках». Часть территорий контролируется ополчением, созданным только под эгидой ИГИЛ*, а также племенами. И они-то вполне могли пропустить СДС и американцев.

Свой козырь в информационной политике

Заявление же Минобороны, скорее, стоит рассматривать в рамках информационной войны. Как американское командование старается дискредитировать российские успехи по борьбе с террором, так и российское исповедует такие методы. «Это рассчитано на медийную картинку», – предположил Мардасов.

«Американцы все время говорят про российских хакеров, а теперь у нас есть свой козырь – говорить, что американцы аффилированы с ИГИЛ*», – добавил он.

«С точки зрения информационной политики это грамотный шаг, потому что мы в основном защищались, а сейчас есть смысл покритиковать», – отметил эксперт.

Однако, по его словам, «как бы мы ни критиковали американцев, а их критиковать есть за что», надо понимать, что происходящее на публике не очень соотносится с реальными боевыми действиями.

Как отметил Мардасов, не секрет, что в Сирии переговоры между собой ведут все, так как это диктуется необходимостью. Например, тело одного из наших военных в прошлом году было возвращено в результате переговоров курдов с ИГИЛ*.

А во время недавней эвакуации одной из группировок, присягнувшей «Исламскому государству»*, из провинции Дамаск в Дейр-эз-Зор в западной коалиции заговорили, что сирийские власти делают это намеренно, чтобы не дать СДС продвинуться на левом берегу Евфрата.

* Организация «Исламское государство» (ИГИЛ) признана террористической и запрещена в РФ в соответствии с решением Верховного суда АКПИ 14-1424С от 29 декабря 2014 года