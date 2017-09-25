]]> ]]>
Главная В мире Новости

Трамп запретил въезд в США гражданам КНДР и Венесуэлы

08:32 25.09.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта Pixabay.com
Дональд Трамп. Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Президент США Дональда Трамп ужесточил ограничительные меры на въезд гражданм ряда стран, включив в список еще три государства, сообщает РИА Новости.

В список попали граждане Венесуэлы, КНДР и Чада. Запрет вступит в силу с 18 октября. По словам Трампа, данное решение продиктовано невозможностью безопасного отбора иммигрантов.

«Мой приоритет номер один — сделать так, чтобы Америка была в безопасности. Мы не будем принимать в нашей стране тех, для кого не сможем обеспечить безопасный отбор», - заявил он.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что КНДР и Венесуэла не сотрудничали с американскими властями по визовым вопросам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес и туристических виз, для держателей виз других категорий введут дополнительные ограничения.

Ограничения будут также ужесточены для тех граждан стран «черного списка», у кого есть доказанная связь с жителями США. При этом для граждан семи стран заморозили въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам.

В «черном» списке значатся также Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали, в то же время из перечня убрали Судан. 

Темы: Дональд Трамп, США, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Проблемы мигрантов в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.09.2017, 14:47
Гость: Толстый тролль

С Венесуэлой и КНДР все ясно - раз не хотят ложиться под дядю Сэма,то так им и надо. Вот бедный Чад за что страдать будет?
25.09.2017, 13:06
Гость: Татьяна Алексеевна

США прячутся за ЖЕЛЕЗНЫЙ занавес? А вот это уже ИНТЕРЕСНО.
25.09.2017, 12:28
Гость: АГД

А Игил нет в списке! Потому-что СШП с ним сотрудничают в Сирии.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.