Трамп запретил въезд в США гражданам КНДР и Венесуэлы

Президент США Дональда Трамп ужесточил ограничительные меры на въезд гражданм ряда стран, включив в список еще три государства, сообщает РИА Новости.

В список попали граждане Венесуэлы, КНДР и Чада. Запрет вступит в силу с 18 октября. По словам Трампа, данное решение продиктовано невозможностью безопасного отбора иммигрантов.

«Мой приоритет номер один — сделать так, чтобы Америка была в безопасности. Мы не будем принимать в нашей стране тех, для кого не сможем обеспечить безопасный отбор», - заявил он.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что КНДР и Венесуэла не сотрудничали с американскими властями по визовым вопросам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес и туристических виз, для держателей виз других категорий введут дополнительные ограничения.

Ограничения будут также ужесточены для тех граждан стран «черного списка», у кого есть доказанная связь с жителями США. При этом для граждан семи стран заморозили въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам.

В «черном» списке значатся также Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали, в то же время из перечня убрали Судан.