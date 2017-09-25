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Россию обвинили в гибели 27 мирных жителей при бомбардировке в Сирии

20:05 25.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Организация Syrian Observatory for Human Rights, штаб-квартира которой находится в Лондоне, заявила, что в результате воздушных ударов российской авиации в сирийской провинции Идлиб погибли не менее 27 мирных жителей. Об этом сообщает агентство AFP.

По данным Syrian Observatory for Human Rights, в числе погибших — 10 детей.

О гибели мирных жителей при российских бомбардировках в Идлибе также заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он не уточнил число погибших.

Чавушоглу пообещал, что действия российской авиации в Сирии будут обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Предполагается, что эта встреча состоится 28 сентября.

Российских военных неоднократно обвиняли в гибели мирных жителей при бомбардировках в Сирии. Командование вооруженных сил России утверждает, что самолеты наносят удары исключительно по позициям террористов.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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26.09.2017, 01:55
Гость: Не сочиняй!

Для того там наша военная полиция:-
"Эй гражданина, ты сюда не ходи, туда ходи. А то бомба башка попадет совсем мертвый будешь".
26.09.2017, 01:21
Гость: Разбор предложения

РФ - "федерация" (имя существительное), "российская" (имя прилагательное). Федерация существует, Россия прилагается.
26.09.2017, 00:06
Гость: Время Ч.

Ничего нового, обычная информационная стычка на полях информационной войны.
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