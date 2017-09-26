Мадрид в бешенстве: Барселона разыгрывает крымский сценарий

Конфликт между Мадридом и Барселоной произошел из-за референдума о независимости Каталонии. ВИДЕО



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Мадрид объявил Барселоне войну. Проведена силовая полицейская операция. Арестованы министры каталонского правительства. Ночью на площади перед министерством экономики собралось 40 тысяч человек. Они кричали: "Мы будем голосовать!" Народ утром не разошелся, организовав майдан.

Еще кажется, что Мадрид может справиться с ситуацией силовым путем, но тревожные для него сигналы поступают из муниципалитетов — то есть из самых низовых административных подразделений, что называется, "от сохи". Так, президент каталонского муниципалитета Сабадель (население 207 тысяч человек) Матис Серракант объявил вчера о "приостановлении деятельности" под предлогом сложившейся чрезвычайной обстановки в Каталонии.

Серракант призывает граждан участвовать в различных мобилизационных мероприятиях правительства — то есть к акциям неповиновения Мадриду (и это с учетом того, что одноименный город является важным транспортным узлом страны).

Война против Барселоны на трех фронтах

Конфликт между Мадридом и Барселоной произошел из-за референдума о независимости Каталонии, который был назначен на 1 октября. После того, как он был отменен Конституционным судом и подтвержден Барселоной, Мадрид решил провести в Каталонии полицейскую операцию.

20 сентября Гражданская гвардия Испании, подчиняющаяся федеральному правительству, вошла в здание каталонских министерств экономики, иностранных дел, телекоммуникаций, социальных вопросов, а также в здании администрации (женералитата).

Были арестованы 14 высокопоставленных должностных лиц, которых обвиняют в организации запрещенного референдума о независимости. В ответ вчера по призыву в Twitter на площади перед министерством экономики собрались около 40 тысяч человек, пишет El Pais. Они потребовали, чтобы национальные гвардейцы покинули правительственные здания.

Гвардейцев утром выводили через строй местных полицейских ("Моссос де Эскуадра"), но это их не защитило: полицейские получили травмы от брошенных камней.

Одновременно c операцией в Барселоне были проведены обыски в столицах муниципалитетов с целью изъятия компьютеров, бюллетеней, агитационных материалов. Во вторник мэры трех небольших городов Каталонии предстали перед судом по подозрению в участии в подготовке к голосованию. Всего под следствие попали более 700 местных градоначальников, поддержавших референдум, сообщает ВВС.

И это еще не все: Барселоне объявлена финансовая война. Центральный банк разослал в банки Каталонии список из около 300 учреждений, за которыми необходим "специальный контроль", поскольку они подозреваются в спонсировании "сепаратистов". Каждый месяц испанское правительство вносит 1,4 млрд евро в бюджет женералитата в рамках системы финансирования автономных районов. Этот платеж был приостановлен 20 сентября на неопределенный период.

Крымский прецедент в Испании и Ираке

Но если для каталонского руководства происходящее — это нарушение прав автономии и "нападение на каталонский народ", то для премьер-министра Мариано Рахоя речь идет о "защите демократии" и "верховенства закона". Его поддерживают все парламентские партии, кроме Podemos Пабло Иглесиаса, который описал задержанных как "политических заключенных".

Если каталонцы проведут референдум и в одностороннем порядке объявят о независимости, это будет для Евросоюза прецедент, подобный крымскому. И Брюсселю придется думать, что предпринимать. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что есть возможность признать выбор каталонцев, если референдум будет проведен по закону. Ранее он говорил о безусловной территориальной целостности Испании.

Подобный референдум проводит в понедельник Иракский Курдистан — и тоже против желания центральных властей. Как будут выкручиваться американцы, для которых курды являются единственным плацдармом в Сирии? Что же, ответа на вопрос осталось ждать совсем недолго, будет интересно.

Автор: Любовь Степушова