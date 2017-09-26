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Большая часть курдов проголосовала за независимость Иракского Курдистана

08:24 26.09.2017
Фото с сайта kurdistan24.net
Фото с сайта kurdistan24.net
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Более 93% участников референдума в Иракском Курдистане поддержали независимость региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Высшей независимой комиссии по референдуму и выборам в Курдистане.

На текущий момент подсчет голосов участников референдума еще продолжается. Сейчас подсчитано 282 тысячи 17 голосов. За независимость региона проголосовали 93,29% избирателей, 6,71% проголосовали против.

Официальные итоги референдума будут объявлены в четверг, 28 сентября. В референдуме участвовали около 3,3 миллиона человек, явка составила 72,16%. Принять участие в голосовании могли все жители Ирака, зарегистрированные на территории Иракского Курдистана или в курдских районах.

Всего были открыты 6846 избирательных участков и 1737 комиссий. В голосовании участвовали провинции Эрбиль, Сулеймания, Дохук, Киркук, Найнава, Салах-ад-Дин. Голоса также принимались через интернет от курдов, живущих за пределами Ирака.

Против референдума выступил официальный Багдад, соседи Иракского Курдистана, США и ООН. Турция и Иран начали учения на границе региона, а Иран закрыл свое небо для авиасообщения. Парламент Ирака, в свою очередь, проголосовал за увольнение всех курдских чиновников, участвовавших в референдуме.

Темы: Ирак, Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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26.09.2017, 12:22
Гость: 2017

У Израильтян братья - все арабы. И это давно известно. Известно и то, как Израиль с ними живёт, со своими братьями.
26.09.2017, 11:46
Гость: Валентин

Да, через Курдистан упорядочивается управление всем Бл.Востоком.
США и Израиль в выигрыше.
Супер-империя Великобритания, как всегда, хитрее и в тени.
Здесь инфы мало.
26.09.2017, 10:01
Гость: Слава**

Кто бы сомневался!?
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