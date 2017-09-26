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Порошенко исключил участие России в миротворческой миссии в Донбассе

10:45 26.09.2017
Петр Порошенко. Фото с сайта president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото с сайта president.gov.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия не может принимать участие в миротворческой миссии ООН на Украине, потому что является одной из сторон конфликта. Об этом он заявил в интервью канадскому телеканалу CBC.

Президент Украины отметил, что завершить военный конфликт поможет участие Канады в миротворческой миссии. При этом, по его мнению, идея России ввести миротворцев на Донбасс неприемлема.

"Москва хочет использовать миротворцев в качестве охранников для наблюдателей особой мониторинговой миссии ОБСЕ", – поясняет свою позицию Порошенко.

Ранее глава Украины заявил, что США полностью поддержали предложение о размещении миротворческих сил ООН на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею отправить миротворцев на Украину, однако их функции должны ограничиваться только обеспечением безопасности членов ОБСЕ. При этом они должны находиться на разграничительных территориях.

Темы: Ситуация на Украине, Петр Порошенко, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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26.09.2017, 14:48
Гость: Бтр ру

Братан,от куда инфа? Какие это украинцы помогали чеченским террористам? Даже подозреваемых в этом, уже давно поместили под 3 метра земли.Украина и украинцы не поддерживают терроризм и сепаратизм в любой форме проявления. Украинцы на чужое не претендуют ,но и своё отвоюют.
26.09.2017, 13:51
Гость: Дед

Не в Чечне, а в Китае.
26.09.2017, 13:45
Гость: нв

Уже кого судили,а кого и ликвидировали.
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