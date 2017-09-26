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Глава МИД Венгрии: «Украина может забыть о евроинтеграции»

16:46 26.09.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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Украина может забыть о евроинтеграции, поскольку отныне Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство».

Находясь в ЕС, Венгрия будет накладывать вето на любые шаги по евроинтеграции Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в своем выступлении в венгерском информационном агентстве MTI после того, как президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон об образовании, предусматривающий полную украинизацию обучения и фактический запрет всех языков к 2020 году даже в детских садах.

Сиярто назвал «позорным и возмутительным» подписание Порошенко закона об образовании.

«Президент Порошенко говорил о сближении Украины с Европой, но сегодня он сделал огромный шаг в обратном направлении. Петр Порошенко до сих пор говорил о европейской Украине, но это то, о чем он теперь может забыть в намерениях и целях, учитывая то, что Венгрия будет блокировать все инициативы, которые могли бы быть благоприятными для Украины на всех возможных форумах и всех международных организациях и, прежде всего в рамках ЕС», - заявил министр.

Также было распространено сообщение МИД в виде иллюстрации с ключевыми тезисами из заявления Сиярто.

«Стыд и разочарование, что президент Украины подписал закон об образовании. Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины», - говорится в заявлении МИД Венгрии.

Отметим, что министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог накануне запросил срочной встречи с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич. Венгерский министр, отмечается в его письме, надеялся ознакомиться с тем, каковы истинные причины и цели принятия нового закона об образовании на Украине. Однако Гриневич ответила отказом, сославшись на плотный график. После жесткой реакции Венгрии она согласилась провести такую встречу. Сообщается, что она состоится 19 октября.

Темы: Венгрия, Украина, Ситуация на Украине
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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26.09.2017, 22:15
Гость: Время Ч.

На Украине целых 9 украинских школ?!!! Какое достижение))
26.09.2017, 22:12
Гость: Федя1

Нужно сделать так, чтобы русским на Украине было быть выгодно.
И весь этот балаган рассосется за год.
26.09.2017, 22:04
Гость: kib

Украинец...а зачем полякам украинские школы ? Или венграм...они же понимают,что завтра вас не будет.
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