Глава МИД КНДР заявил, что США объявили войну его стране

Северная Корея по сути находится в состоянии войны с США. Подобное заявление сделал глава МИД КНДР Ли Ён Хо, пишет ВВС News.

По словам политика, США, по сути, объявили войну Северной Корее, что дает КНДР «полное право» на ответные меры. «В частности, мы имеем право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в нашем воздушном пространстве», - заявил министр.

Данные слова стали ответом на резкие комментарии в адрес КНДР сделанные президентом США Дональдом Трампом. В частности он заявил, что КНДР вступила в завершающий этап создания ядерного арсенала. В свою очередь Ли Ён Хо ответил, что ядерные силы его страны «являются элементами военного сдерживания, чтобы положить конец ядерной угрозе, исходящей из США и предотвратить их военное вмешательство».