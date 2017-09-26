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Глава МИД КНДР заявил, что США объявили войну его стране

09:52 26.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Северная Корея по сути находится в состоянии войны с США. Подобное заявление сделал глава МИД КНДР Ли Ён Хо, пишет ВВС News.

По словам политика, США, по сути, объявили войну Северной Корее, что дает КНДР «полное право» на ответные меры. «В частности, мы имеем право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в нашем воздушном пространстве», - заявил министр.

Данные слова стали ответом на резкие комментарии в адрес КНДР сделанные президентом США Дональдом Трампом. В частности он заявил, что КНДР вступила в завершающий этап создания ядерного арсенала. В свою очередь Ли Ён Хо ответил, что ядерные силы его страны «являются элементами военного сдерживания, чтобы положить конец ядерной угрозе, исходящей из США и предотвратить их военное вмешательство».

Темы: Северная Корея, США, Ядерное оружие
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Комментарии читателей
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26.09.2017, 13:46
Гость: АГД

Объявили войну с трибуны ООН, давай, Ким, по-панковски сыграй "Анархию в соединенных штатах пиндосии".
26.09.2017, 13:00
Гость: Пенсионер (Москва)

США еще не объявляли КНДР никакой войны. Иначе от КНДР уже ничего бы не осталось. Трамп , конечно, не центр разума, но с бешеным коротышкой из КНДР никак не сравнится.Тот просто исчадие ада, только и провоцирует весь мир.
Уверен, что когда коротышка вынудит США нанести ракетный удар, то Россия и многие страны осудят эти действия, конечно, но сами вздохнут с облегчением.
26.09.2017, 12:13
Гость: 2017

Не зря Россия, ох не зря привела к власти рыжего, престарелого и почти выжившего из ума шоумена, развившего свои амбиции на демонстрациях женских прелестей американскому обществу потребления благ за чужой счёт.
Ох не зря.
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