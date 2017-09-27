Референдум в Иракском Курдистане – «дамоклов меч» над Ближним Востоком

Курды Ирака сделали свой выбор – большинство из них поддержали независимость

За нее проголосовали 93% участников референдума при явке более чем в 72%.

Фото с сайта fondsk.ru

Организация волеизъявления стала для курдов делом не одного дня и даже не одного года. Изначально референдум планировалось провести еще три года тому назад, но потом, благодаря отставке нелюбимого жителями Курдистана премьер-министра Нури аль-Малики и приходу к власти Хайдера аль-Абади, курды согласились перенести плебисцит на 2016 год.

В августе 2016-го Хайдер аль-Абади назвал референдум «бесспорным правом» курдов, но уговорил их с волеизъявлением еще немного подождать. Однако постепенно в отношениях между официальным Багдадом и Эрбилем (столицей Курдской автономии) накопилось столько нерешенных вопросов, что курды все-таки решили покончить с ними, отправившись на избирательные участки...

Нужно сказать, что де-факто Иракский Курдистан и так является практически независимым государством. Ну или как минимум участником конфедерации с широчайшими полномочиями. И такое положение дел сохраняется уже десятилетиями. После того, как западные страны провели против Ирака операцию «Буря в пустыне», разбитые ранее в 1987 – 1988 годах Саддамом Хусейном отряды курдского ополчения Пешмерга установили полный контроль над своим родным регионом , на территории которого, начиная с 1992 года, пошли активные процессы государственного строительства.

Правительство Ирака в 90-е годы проводило операции против курдов в пограничных районах условного Курдистана вроде Киркука, но в «зоне безопасности», установленной ООН, было бессильно.

В 2003 году курды Ирака выступили активными союзниками США. Когда Хусейн был свергнут, американцы попытались убедить курдов влиться в «единую иракскую нацию», но эти предложения встретили жесткий отпор.

В результате долгой дискуссии к 2005 году курды договорились с багдадскими властями о том, что согласны жить в составе «единого Ирака» на правах широкой автономии с собственной армией, спецслужбами и каналами связи с внешним миром, при условии получения доли в государственной торговле нефтью и участия центрального правительства в обеспечении безопасности Курдистана.

Багдад вынужден был на это согласиться.

Благодаря стабильности, относительному порядку и хорошим заграничным связям, Курдистан быстро стал самым богатым и процветающим регионом Ирака с доходами населения на 25% выше, чем в среднем по стране. В Курдистане развернули свою деятельность около 3000 иностранных компаний. 60% всей иракской нефти добывались в заселенных курдами районах страны (по предварительным оценкам, в случае объявления независимости, Иракский Курдистан будет располагать 6-ми по объему запасами нефти на планете).

Однако согласие внутри федеративного Ирака подкосили два вопроса. Во-первых, финансовый. Кто это начал, уже вряд ли разберешься, но Багдад стал недоплачивать курдам положенное им «нефтяное» содержание, а Эрбиль – самостоятельно «отправлять налево» добытые на подконтрольной территории углеводороды, которые, в частности, с удовольствием покупали в Турции.

Второй причиной раздора стал ИГИЛ*. В 2014 году террористы развернули масштабное наступление в северном Ираке, захватывая как территории, заселенные арабами-суннитами, так и районы компактного проживания курдов, езидов, ассирийцев и шиитов. Вместо того чтобы исполнять взятые на себя обязательства по защите курдских граждан, иракские войска бежали, бросая оружие и военную технику.

Бойцы Пешмерга сначала тоже массово отступали (из-за чего, в частности, игиловцы* смогли захватить и вырезать множество езидов), но хотя бы пытались, в отличие от союзников, оказывать террористам хоть какое-то сопротивление, которое со временем становилось все более и более активным. В конце концов бойцы Пешмерга перешли в контрнаступление и вытеснили исламистов не только со своей изначальной территории, но и из пограничных районов, лишь частично заселенных курдами. При этом курдские силовики активно взаимодействовали с американцами, механизмы влияния которых на ИГИЛ* до сих пор не до конца понятны.

Так, под контролем Эрбиля оказались более 90% территорий «изначального» Иракского Курдистана, включая нефтеносный Киркук, куда в свое время были переселены сотни тысяч арабов, что позволило завести речь о создании самостоятельного государства.

Пока референдум был сугубо гипотетическим, в Багдаде, как уже говорилось выше, на него реагировали спокойно. Но как только Эрбиль занялся вопросом всерьез, у властей Ирака сразу же начали сдавать нервы.

Парламент Ирака по представлению Хайдера аль-Абади отправил в отставку губернатора Киркука Наджмалдина Карима, поддержавшего идею проведения референдума. МИД Ирака официально объявил референдум «незаконным и нелегитимным» и пообещал, что власти Ирака дождутся дальнейших шагов курдов и начнут реагировать на происходящее.

Горячо нелюбимый курдами вице-президент Ирака Нури Камель Мохаммед Хасан аль-Малики заявил прессе, что готов остановить отделение Курдистана даже силой. Как это будет выглядеть на практике – не совсем понятно, так как сегодня подразделения иракской армии воют против исламистов бок о бок с Пешмерга.

Совсем не в восторге от происходящего и два могущественных соседа Иракского Курдистана – Иран и Турция. Долгое время «умеренные» силы, находящиеся при власти в Эрбиле можно было условно поделить на «протурецко-проамериканские» и на «проиранские». Теперь большинство из представителей обеих группировок поддержали референдум и приняли в нем участие. И Анкара с Тегераном не скрывают гнева по этому поводу. Обе столицы дали понять, что в случае обострения ситуации готовы даже ввести в Иракский Курдистан свои войска.

Турки, кроме того, подчеркнули, что не дадут в обиду туркоманов, которые составляют третью по численности населения этническую группу на севере Ирака и которых Анкара считает своими «соотечественниками».

Уже перед референдумом армейские подразделения Ирана и Турции начали движение у иракской границы. Однако референдум прошел без применения насилия и провокаций, и поводов бросать на Эрбиль или Киркук танки у соседей пока нет.

Большая часть международного сообщества демонстрирует по поводу референдума формальное единодушие. Россия выступила в поддержку территориальной целостности Ирака. В аналогичном духе высказалось руководство Великобритании. Поддержали позицию Багдада и в ООН. А вот Соединенные Штаты, хоть и «выразили опасения» по поводу происходящего, формально поддержав центральное правительство Ирака и осудив односторонние действия, но дали понять, что Эрбиль все равно поддерживать будут. Официальный Париж обтекаемо дал понять, что ничего не имеет против референдума. А Израиль, по мнению экспертов, и вовсе готов признать результаты плебисцита и начать устанавливать отношения с Иракским Курдистаном как с независимым государством.

Есть сторонники у Эрбиля и в ОАЭ с Саудовской Аравией – как же иначе, если создание Иракского Курдистана станет мощным дестабилизирующим фактором, направленным против Ирана...

Для Турции, Сирии и Ирана независимость Эрбиля - действительно удар ниже пояса. Курды – самый многочисленный в мире «разделенный этнос», не имеющий своего государства. И объявление независимости Иракского Курдистана неизбежно активизирует аналогичные процессы в Иране, Турции (где и так идет вялотекущая гражданская война) и Сирии (где курды пока что вроде бы принципиально согласны на автономию).

В данном контексте вызывает серьезные сомнения искренность Вашингтона. Еще 11 лет тому назад бывший высокопоставленный американский разведчик (а ныне – эксперт-аналитик, по трудам которого учатся в престижных военных ВУЗах США) Ральф Петерс в своей статье «Кровавые границы» (и книге «Никогда не прекращайте сражение») предсказал радикальное изменение границ на Ближнем Востоке и образование независимого «большого» Курдистана.

Сегодня Иран – противник США. Ирак – ориентируется в первую очередь на Тегеран. В Сирии – побеждает Башар Асад. Турция – ведет себя непоследовательно, и даже не скрывает своего критического отношения к Западу.

Вашингтон, возможно, и не готов открыто признать независимость Иракского Курдистана. Но если ситуацию на Ближнем Востоке изменить не получится и в Юго-западной Азии и дальше будет расти российское влияние, американцы могут начать действовать по принципу «так не доставайся же ты никому».

Помощь (формальная или нет) в обретении независимости Иракским Курдистаном в сложившейся ситуации способна будет погрузить Ближний Восток в хаос на годы...

* Организация «Исламское государство» (ИГИЛ) признана террористической и запрещена в РФ в соответствии с решением Верховного суда АКПИ 14-1424С от 29 декабря 2014 года