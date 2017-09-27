США сократят прием беженцев до исторического минимума

Власти США планируют сократить число беженцев, которые смогут попасть в страну в 2018 году, сообщает Fox News со ссылкой на представителей администрации Белого дома.

По данным телеканала, в 2018 году в США смогут попасть не более 45 тысяч человек, что является самым низким показателем с 2006 года. Ожидается, что об этом объявит президент США Дональд Трамп до конца текущей недели.

Как пишут СМИ, в 2016 году, когда администрацию возглавлял Барак Обама, страна приняла почти 85 тысяч беженцев. Более того, Обама планировал увеличить это число до 110 тысяч в 2017 году.

Сокращение числа беженцев и нелегальных иммигрантов в США было одним из основных элементов предвыборной кампании Трампа, который считает, что увеличение порога приема беженцев будет представлять угрозу для национальной безопасности.

Администрация США начала вводить ограничения на прием беженцев с 1980 года. При этом лимит не опускался ниже 67 тысяч человек, а в начале 1990-х годов ежегодный лимит достигал 110 тысяч человек.