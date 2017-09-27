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США сократят прием беженцев до исторического минимума

10:52 27.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти США планируют сократить число беженцев, которые смогут попасть в страну в 2018 году, сообщает Fox News со ссылкой на представителей администрации Белого дома.

По данным телеканала, в 2018 году в США смогут попасть не более 45 тысяч человек, что является самым низким показателем с 2006 года. Ожидается, что об этом объявит президент США Дональд Трамп до конца текущей недели.

Как пишут СМИ, в 2016 году, когда администрацию возглавлял Барак Обама, страна приняла почти 85 тысяч беженцев. Более того, Обама планировал увеличить это число до 110 тысяч в 2017 году.

Сокращение числа беженцев и нелегальных иммигрантов в США было одним из основных элементов предвыборной кампании Трампа, который считает, что увеличение порога приема беженцев будет представлять угрозу для национальной безопасности.

Администрация США начала вводить ограничения на прием беженцев с 1980 года. При этом лимит не опускался ниже 67 тысяч человек, а в начале 1990-х годов ежегодный лимит достигал 110 тысяч человек. 

Темы: Дональд Трамп, США, Проблемы беженцев и перемещенных лиц в мире, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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27.09.2017, 14:44
Гость: +++

67 тысяч человек беженцев ежегодно ? Куда смотрит либеральная общественность США ? Это нарушение догм либерализма. Срочно отправить 20 миллионов беженцев в США из стран Африки и Ближнего Востока.
27.09.2017, 14:08
Гость: Кирилл.

России бы такого президента!
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