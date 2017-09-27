«Фейерверк» ко дню рождения Порошенко

Взрывы на крупнейшем складе боеприпасов раздались в очень удобный для киевской верхушки момент. ВИДЕО



Стоп-кадр из видео в YouTube

Пожар на складе боеприпасов под Винницей – не просто "фейерверк" ко дню рождения Петра Порошенко – это и зримый результат антитеррористических учений СБУ, проводимых в регионе.

Если посмотреть официальный сайт СБУ, то даже не знающий украинского языка читатель поймет, о чем идет речь.

Цитата: "Управління #СБУ у Вінницькій області поінформувало населення щодо проведення планових тренувань з 26 вересня (сентября) представниками СБ України, Нацполіції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил, прикордонників, інших регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом, органів влади і самоврядування, загонів територіальної оборони".

Вчера учения по противодействию терроризму в Винницкой области начались и уже в 21.50 дали такой результат!



Стоп-кадр из видео в YouTube

Из заявления СБУ очевидно, что в учениях были задействованы все структуры. Включая и охрану складов – она-то как раз и заточена на защиту своего взрывоопасного хозяйства от террористов. Особенно в состоянии "войны с Россией". В данном случае неважно, что официально её не объявляли, все силовики киевского режима имитируют полномасштабную войну.

А уж после того, как в марте исчез с баланса склад в Балаклее под Харьковом (вместе с четвертью млн тонн боеприпасов), запасы на 48 арсенале в воинской части А1119 (г. Калиновка Винницкой области) оставались крупнейшими из имевшихся у киевского режима. Только официально на 60 га размещалось около 10 тыс. условных вагонов (188 тыс. т) танковых снарядов и ракет к РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган". Кстати, именно эти ракеты у войск Порошенко в дефиците.



Изображения с сайта nakanune.ru

Еще одним "совпадением" является удивительно "своевременное" уничтожение арсенала. Всю последнюю неделю "люби друзи" (любимые друзья) с Запада забрасывали Порошенко обвинениями в продаже оружия террористам и государствам в Азии и Африке, находящимися под санкциями, оружейным эмбарго и запретами ООН.

Начиная с поставок ракетных двигателей Северной Корее и заканчивая обвинениями правозащитников "Эмнисти интернешнл" и следователей из Проекта по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP).

Правозащитники предъявили претензии лишь в продаже оружия Южному Судану, которое использовалось для уничтожения мирных жителей.

А вот OCCRP вывалило почти тысячу страниц документов, подтверждающих поставки оружия в Азию и Африку в 2014-2016 годах множеству государств. Среди которых Эфиопия, Северная Корея, Чад, ОАЭ и Уганда.

"В основе экспортной схемы лежит лазейка в украинском законодательстве, которая позволяет убрать из документов происхождение и назначение оружия, перемещая его по всему миру", – отмечают в OCCRP. Именно этим пользовался и Кучма, и Ющенко, которых ранее обвиняли в незаконных поставках "Кольчуг" в Ирак и танков в Южный Судан.

Мало того, следователи вскрыли схему, по которой страны Евросоюза использовали Киев для сокрытия поставок своего оружия в находящиеся под международным запретом государства.

Что особенно опасно для правящего режима в Киеве, так это тот факт, что стрелковое оружие и минометы, бронетранспортеры и танки, гранатометы и боеприпасы поставлялись режимом в то самое время, когда их так не хватало для войны в Донбассе. Порошенко не столько боится международных расследований, сколько атаки своих вчерашних "друзей и соратников".

Выпущенная из тюрьмы Юлия Тимошенко и прорвавшийся из Польши Михаил Саакашвили неизбежно возглавят травлю главы режима. И в этом с удовольствием поучаствуют и депутаты из числа бывших карателей, и подобные Ляшко, и многие до сих пор близкие к Порошенко. Ничего личного – просто денег все меньше, а до краха режима каждому хочется максимально увеличить свои личные накопления для безбедной жизни в экзиле (эмиграции).

Так что пожар на очередном складе боеприпасов (минимум четвертый за два года) не так уж и плох для именинника. Классика устарела: "Что нас может спасти от ревизии? От ревизии нас может спасти только кража". С тех пор как воровать стала вся вертикаль государственного управления в Киеве, от кражи, видимо, спасает исключительно хороший пожар.

И пожар, безусловно, был большим.

На юго-западных окраинах Киева ночью видели зарево, отзвуки взрывов прекрасно слышала вся Винница в 30 км от складов, отдельные ракеты разлетаются на 10 км. Перекрыты все дороги, включая трассу Винница-Киев и Житомир-Могилев-Подольский. Закрыто также движение на железнодорожном перегоне Сосенка - Калиновка и движение на Жмеринку. Десятки пассажирских поездов ждут перенаправления по обходным веткам.

Взрывы настолько масштабны, что их видели из самолета "Белавиа", который следовал над Винницей в Минск из Ларнаки. После чего было перекрыто воздушное пространство в радиусе 50 км. Даже в Донбассе и в Балаклее под Харьковом такого не было!