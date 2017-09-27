В США началось строительство прототипа стены на границе с Мексикой

В американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) началось возведение прототипа стены, которую планируется установить на границе с Мексикой. Об этом сообщается на официальном сайте американской Таможенно-пограничной службы.

Всего планируется сделать около восьми подобных строек по всей пограничной зоне, причем четыре стены будут из бетона, еще четыре из альтернативных материалов. Высота стены должна достигать порядка девяти метров.

Строительство пробной стены планируется завершить в течение месяца. После чего эксперты проведут ряд полевых испытаний. Конструкция будет испытана, в частности, на то, насколько трудно перелезть через нее.

Возведение стены на границе США и Мексики было одним из главных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Летом стало известно, что Конгресс США выделит 1,6 миллиарда долларов на ее строительство.