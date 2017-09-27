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В США началось строительство прототипа стены на границе с Мексикой

12:15 27.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) началось возведение прототипа стены, которую планируется установить на границе с Мексикой. Об этом сообщается на официальном сайте американской Таможенно-пограничной службы.

Всего планируется сделать около восьми подобных строек по всей пограничной зоне, причем четыре стены будут из бетона, еще четыре из альтернативных материалов. Высота стены должна достигать порядка девяти метров.

Строительство пробной стены планируется завершить в течение месяца. После чего эксперты проведут ряд полевых испытаний. Конструкция будет испытана, в частности, на то, насколько трудно перелезть через нее.

Возведение стены на границе США и Мексики было одним из главных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Летом стало известно, что Конгресс США выделит 1,6 миллиарда долларов на ее строительство.

Темы: Дональд Трамп, Мексика, США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.09.2017, 21:49
Гость: Сергей Ярославль

Американцы зря стараются. Стена (а уж тем более набор локальных стен) от мексиканского нашествия не поможет. Мексы будут чаще переплывать (или даже вброд переходить) через Рио-Гранде. Тем более что Рио-Гранде всё больше мелеет, форсировать её для мексов и других латиносов не составляет большого труда.
27.09.2017, 18:12
Гость: ху время

Вам в Израиль на отдых надо.
27.09.2017, 17:11
Гость: Остап

А Трамп обещал:"Мексика заплатит"
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