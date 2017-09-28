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Японский император распустил нижнюю палату парламента страны

10:07 28.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Император Японии Акихито подписал указ о роспуске нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости.

«На основании седьмой статьи Конституции нижняя палата распущена», - говорится в указе, зачитанным председателем нижней палаты Японии Тадамори Осима.

В минувший понедельник о намерении распустить нижнюю палату парламента заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. При этом срок полномочий депутатов истекает только в декабре 2018 года.

Абэ объяснил свое решение необходимостью проведения досрочных выборов 22 октября и противостоянием ядерно-ракетной угрозы со стороны КНДР. «Это будут выборы, которые требуют ответа на вопросы, как защитить Японию, как защитить мирную жизнь граждан», - заявил он.

Кроме того Абэ благодаря этому решению планирует заручиться поддержкой избирателей для продвижения своей экономической политики, повысить потребительский налог с 8 до 10%.

Однако по словам оппозиции, главная цель роспуска парламента заключается в том, чтобы прекратить неудобные для Абэ парламентские разбирательства, в частности, в связи с возможной причастностью Абэ и его окружения к незаконным махинациям вокруг образовательных организаций «Моритомо Гакуэн» и «Какэ Гакуэн».

Темы: Япония, Международная политика
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Комментарии читателей
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28.09.2017, 12:34
Гость: 2017

Её скоро и не будет.
Глупенькие, им лучше бы русские рубли собирать, да в Россию проситься в приймаки.
28.09.2017, 12:18
Гость: 2017

Это ж надо - янки сбросили на них ДВЕ ЯДЕРНЫХ БОМБЫ, а они держат на своей территории их военные базы и прислушиваются к каждому слове... Самураи? - а по-моему Фуфло.
28.09.2017, 11:17
Гость: Изя

Приходится мне, старому, учить япошек как защитить японию... Сеппуку и японии ничто больше угрожать не будет. Нет японии - нет угрозы.
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