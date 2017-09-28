Японский император распустил нижнюю палату парламента страны

Император Японии Акихито подписал указ о роспуске нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости.

«На основании седьмой статьи Конституции нижняя палата распущена», - говорится в указе, зачитанным председателем нижней палаты Японии Тадамори Осима.

В минувший понедельник о намерении распустить нижнюю палату парламента заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. При этом срок полномочий депутатов истекает только в декабре 2018 года.

Абэ объяснил свое решение необходимостью проведения досрочных выборов 22 октября и противостоянием ядерно-ракетной угрозы со стороны КНДР. «Это будут выборы, которые требуют ответа на вопросы, как защитить Японию, как защитить мирную жизнь граждан», - заявил он.

Кроме того Абэ благодаря этому решению планирует заручиться поддержкой избирателей для продвижения своей экономической политики, повысить потребительский налог с 8 до 10%.

Однако по словам оппозиции, главная цель роспуска парламента заключается в том, чтобы прекратить неудобные для Абэ парламентские разбирательства, в частности, в связи с возможной причастностью Абэ и его окружения к незаконным махинациям вокруг образовательных организаций «Моритомо Гакуэн» и «Какэ Гакуэн».