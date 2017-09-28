$8 млрд за Крым: «Нафтогаз» ставит Кремль на счетчик

Киев пытается создать площадку для торга по миссии ООН в Донбассе

Сумма требований «Нафтогаза Украины» по иску об активах в Крыму может вырасти до $8 млрд. Об этом в среду, 27 сентября, заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в кулуарах Европейского газового саммита.

«Решение Гаагского суда ожидается к концу 2018 года. К тому времени будет $5 млрд, плюс $2 млрд процентов уже набежало, плюс еще набежит миллиард, то есть будет приблизительно $8 млрд», - подсчитал Ветренко.

Напомним: 20 сентября стало известно, что «Нафтогаз» подал иск о взыскании с России $5 млрд в арбитраж при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Истцами, помимо «Нафтогаза», выступили «Черноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснафта» и «Газ Украины».

Предметом иска, как сообщила украинская сторона, является «возмещение убытков, причиненных незаконным захватом Россией активов группы в Крыму». Решение арбитража по этому делу ожидается до конца 2018 года, при этом интересы «Нафтогаза» в процессе представляет международная юридическая компания Covington & Burling LLP, которая ранее представляла интересы инвесторов ЮКОСа.

Заметим, что аппетит «Нафтогаза» растет как на дрожжах. В ноябре 2016 года компания уже сообщала о подаче иска к России с тем же требованием убытков за крымские активы. Но тогда сумма иска составляла «всего» $2,6 млрд. К сентябрю 2017-го она увеличилась до $5 млрд, и вот теперь — до $8 млрд.

Тут уместно отметить, что до 2014 года «Нафтогазу» в Крыму принадлежал «Черноморнефтегаз» (владел 15 месторождениями, Глебовским ПХГ, газопроводами и 43 газораспределительными станциями). Активы и упущенную выгоду от добычи украинцы оценивали тогда примерно в $1,2 млрд. Также «Нафтогаз» требовал вернуть две морские буровые установки, на которые он в 2011 году выдал «Черноморнефтегазу» кредит в $800 млн и газ из ПХГ. Сейчас активы перешли на баланс российской госкомпании «Черноморнефтегаз».

Ранее вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявлял, что «Нафтогаз» насчитал «мифические суммы убытков», и что сначала «официальный Киев должен был возместить Крыму и крымчанам те расходы, затраты и потери, которые понес полуостров за 23 года украинской аннексии».

Причем, надо понимать: «Нафтогаз Украины» не первый, кто требует от России компенсации в связи с утратой своих крымских активов. Ранее подобные иски в тот же Гаагский арбитраж подали Ощадбанк, Приватбанк, Игорь Коломойский и аэропорт Бельбек, а также компании «Укрнафта», «Лугзор», «Стабил».

Что стоит за растущими суммами, которые требует от РФ «Нафтогаз», каким будет решение Гаагского суда?

- Причины активности «Нафтогаза» и других украинских компаний в Гааге чисто политические, - отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. - В последнее время наблюдается резкое ужесточение позиции в отношении России со стороны украинского руководства. Доказательство тому - подписанный президентом Петром Порошенко скандальный закон «Об образовании», согласно которому уроки во всех учебных заведениях страны должны вестись только на украинском языке.

Важный момент: это ужесточение происходит в контексте достаточно напряженного спора по инициативе президента РФ Владимира Путина на счет введения миротворческих сил ООН в Донбасс.

Напомню, суть российского проекта резолюции заключается в размещении миротворцев на линии соприкосновения противостоящих сторон в Донбассе. Украина же настаивает, что миротворцы должны быть размещены на всей территории Донбасса, а также на украино-российской границе. 14 сентября Госдепартамент США заявил, что миротворческие силы на востоке Украины должны иметь широкий мандат, и их необходимо разместить на российско-украинской границе.

А 25 сентября Порошенко в интервью канадскому телеканалу CBS заявил, что Россия не может участвовать во введении миротворцев ООН в Донбасс, поскольку она «является стороной в конфликте». Причем ранее, в обращении к Верховной раде, украинский президент объявил, что «полноценная миротворческая миссия ООН в Донбассе не должна консервировать российское присутствие».

- Как связана миссия ООН в Донбассе и претензии «Нафтогаза»?

- Киев, я считаю, пытается выдвинуть Москве как можно больше претензий по всем направлениям, чтобы создать поле для торга по условиям размещения миссии. Суть этого торга, с точки зрения украинского руководства, выглядит так: Москва соглашается разместить миротворцев по украинскому варианту, вдоль границы с РФ, а Киев, по мере фиксирования уступок со стороны России, будет сокращать объем претензий.

Другими словами, нынешние действия «Нафтогаза» в Гааге, по мнению украинских властей, только укрепляют переговорные позиции Киева.

Украина чувствует себя уверенно еще и потому, что в Европе растет спрос на газ. ЕС все более активно использует газ в энергетике, плюс спешит заполнить подземные хранилища (ПХГ). В результате, по итогам января-августа украинский транзит вырос на 23,4%, до 61,9 млрд. кубометров. При сохранении динамики к концу 2017-го транзит может приблизиться к отметке 100 млрд. кубометров - это максимум с 2011 года.

Если спрос на российский газ в Европе удержится на этом уровне в ближайшие годы, «Газпром» может столкнуться с проблемой. После 2019 года, когда истечет транзитный контракт с Украиной, российскому концерну может не хватить экспортных мощностей даже при введении в строй Nord Stream 2 и «Турецкого потока». Как считают некоторые аналитики, это может стать основой для переговоров РФ о новом крупном транзитном контракте с Украиной.

Все эти сюжеты синхронизированы, и именно они объясняют нынешнюю агрессивную политику Киева.

- Как выглядят перспективы украинских исков в Гааге?

- Я бы сказал, неопределенно. В любом случае, арбитражные суды работают медленно, и до конца 2018 года может многое измениться. Думаю, почва для компромисса все еще существует. Но этот компромисс не имеет под собой 100-процентной экономической основы, и в значительной степени завязан на политику.

Если отношение Киева к Москве будет меняться в сторону смягчения, в Гааге возможны позитивные подвижки. Если нет - спор в суде продолжится, и Россия найдет, что выставить Украине в качестве встречных претензий.