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Психиатры назвали Трампа самым опасным человеком в мире

13:56 28.09.2017

В США вышла книга под названием «Опасный случай Дональда Трампа», пишет The Independent.

Авторами книги выступили 27 авторов — психиатры, психологи, лингвист, аналитик СМИ и журналист - под руководством психиатра из Йельского университета Бэнди Ли. В ней авторы высказали свое мнение о психическом состоянии президента США Дональда Трампа. Каждый автор написал свою главу в книге.

По их мнению, президентство Трампа «создало беспрецедентные последствия для психического здоровья в стране и за ее пределами». Психиатры считают, что Трамп «опасно психически болен», а его «сумасшествие привлекает внимание». Они называют Трампа «самым опасным человеком в мире».

The Independent считает, что данная книга может вызвать негативную реакцию профессионального сообщества психиатров США, так как комментарии о поведении публичного человека противоречат «фундаментальному принципу согласия пациента».

Темы: Дональд Трамп, Психология и вопросы самоанализа, Психические заболевания
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Комментарии читателей
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28.09.2017, 14:39
Гость: Трезвый

Трамп марионетка ястребов США и действительно опасен тем что может неожиданно начать мировую термоядерную войну.По уму у него не должен быть доступ к ядерному чемоданчику.
28.09.2017, 14:31
Гость: Трамп

теперь чмо?
Какова новая линии партии?
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