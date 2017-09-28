Психиатры назвали Трампа самым опасным человеком в мире

В США вышла книга под названием «Опасный случай Дональда Трампа», пишет The Independent.

Авторами книги выступили 27 авторов — психиатры, психологи, лингвист, аналитик СМИ и журналист - под руководством психиатра из Йельского университета Бэнди Ли. В ней авторы высказали свое мнение о психическом состоянии президента США Дональда Трампа. Каждый автор написал свою главу в книге.

По их мнению, президентство Трампа «создало беспрецедентные последствия для психического здоровья в стране и за ее пределами». Психиатры считают, что Трамп «опасно психически болен», а его «сумасшествие привлекает внимание». Они называют Трампа «самым опасным человеком в мире».

The Independent считает, что данная книга может вызвать негативную реакцию профессионального сообщества психиатров США, так как комментарии о поведении публичного человека противоречат «фундаментальному принципу согласия пациента».