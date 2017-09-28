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Глава МИД Ирана назвал основную задачу США в Сирии‍

10:39 28.09.2017
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая в Обществе Азии в Нью-Йорке, дал оценку действиям США в Сирии.

«Мне кажется, что сегодня приоритеты изменились, и для правительства США важнее не допустить, чтобы правительство Сирии вернуло контроль над границей с Ираком, чем победить ИГ ("Исламское государство", запрещено в России)»,— приводит РИА «Новости» его слова.

По его словам, Тегеран заинтересован в мирном урегулировании кризиса в Сирии. Также он подчеркнул, что Иран имеет отличные от США цели.

«Мы в Сирии не для того, чтобы поддерживать кого-то, а чтобы бороться с террористами», — заключил Зариф.

Ранее Джавад Зариф заявил, что Россия стремится к политическому урегулированию ситуации в Сирии. «Я разговаривал с президентом России, я знаю, что президент Путин хочет найти мирное решение по Сирии, потому что это служит нашим интересам и их интересам», — сказал он.

В июне Иран выпустил по позициям террористов в Сирии шесть ракет средней дальности, которые «с высокой точностью поразили цели». Удар был совершен «в ответ на преступления» 7 июня в Иране, когда две группы экстремистов атаковали парламент в Тегеране и мавзолей имама Хомейни близ столицы.

Темы: Иран, США, Сирийский кризис
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28.09.2017, 11:54
Гость: АГД

СШП не хотят мира нигде, в хаосе они извлекают выгоды.
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