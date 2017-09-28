Русские герои в Сирии: бои за Хомс и Дейр эз-Зор

В Хомсе и Дейр эз-Зоре прошли кровопролитные бои между правительственными силами и боевиками запрещенной в России ИГИЛ

По данным информационного агентства SANA, сирийские военнослужащие успешно атаковали укрепления и укрытия террористов в населенных пунктах Аш-Шиха и Расм Аль-Агейдат, что находятся на востоке провинции Хомс.

Отмечается, что армейцы не только зачистили эти поселения от джихадистов, но и закрепились на новых позициях, предварительно разминировав прилегающие окрестности.

Кроме того, в результате решительных действий в окрестностях Акербата САА удалось отбить у ИГИЛ (запрещена в России) еще один пункт, ранее подконтрольный боевикам. Деревня Швейха (Шейха) была взята практически без потерь.

Помимо этого региональные СМИ пишут об успехах САА в Дейр эз-Зоре, где правительственные войска нанесли боевикам сокрушительный удар в направлении н.п. Хатла Фокани. Там сирийской армии удалось уничтожить большое количество техники противника, а также существенно сократить численность группировки в живой силе.х

Также поступала информация об ответной атаке боевиков в районе поселка Шуля. Там джихадистам удалось занять несколько огневых высот, уничтожить пару танков, а также вынудить бойцов САА отступить.

В то же время в соцсетях отмечают, что в результате ожесточенных боев на восточном берегу Евфрата погибло двое российских героев. В тематических микроблогах Twitter пишут, что во время нападения боевиков наши ребята находились на передовой в меньшинстве, но несмотря на это оказали мощнейшее сопротивление террористам, сорвав тем самым все планы запрещенного в России ИГ на молниеносное и стремительное наступление.