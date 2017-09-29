Глава Минздрава США вернет в бюджет 400 тысяч долларов

Министр здравоохранения США Том Прайс пообещал вернуть в бюджет 400 тысяч долларов, которые он потратил на перелеты на частных самолетах за время пребывания в должности.

Он заявил, что теперь налогоплательщики не заплатят ни цента за его перелеты, и сказал, что выпишет чек министерству финансов на ту сумму, в которую обошлись его перелеты.

Как пишет Politico, Прайс, к примеру, на частном самолете летал из Вашингтона в Филадельфию, хотя этот же путь на поезде занимает около часа. Также он с одобрения Белого дома использовал военный самолет для зарубежных поездок, что обошлось бюджету в 500 тысяч долларов. Эту сумму он возмещать не планирует.

По данным The New York Times, президент США Дональд Трамп был недоволен поведением Прайса.

В середине сентября 2017 года министр финансов США Стивен Мначин столкнулся с критикой в связи с тем, что использовал военный самолет со спецсвязью для частных поездок. В частности, высказывались предположения, что он вместе с женой на военном самолете полетел смотреть на солнечное затмение. Мначин заявил, что это было необходимо для того, чтобы оставаться на связи в полете, и отметил, что ему как жителю Нью-Йорка не интересны такие вещи, как затмение.