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Глава Минздрава США вернет в бюджет 400 тысяч долларов

12:34 29.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Министр здравоохранения США Том Прайс пообещал вернуть в бюджет 400 тысяч долларов, которые он потратил на перелеты на частных самолетах за время пребывания в должности.

Он заявил, что теперь налогоплательщики не заплатят ни цента за его перелеты, и сказал, что выпишет чек министерству финансов на ту сумму, в которую обошлись его перелеты.

Как пишет Politico, Прайс, к примеру, на частном самолете летал из Вашингтона в Филадельфию, хотя этот же путь на поезде занимает около часа. Также он с одобрения Белого дома использовал военный самолет для зарубежных поездок, что обошлось бюджету в 500 тысяч долларов. Эту сумму он возмещать не планирует.

По данным The New York Times, президент США Дональд Трамп был недоволен поведением Прайса.

В середине сентября 2017 года министр финансов США Стивен Мначин столкнулся с критикой в связи с тем, что использовал военный самолет со спецсвязью для частных поездок. В частности, высказывались предположения, что он вместе с женой на военном самолете полетел смотреть на солнечное затмение. Мначин заявил, что это было необходимо для того, чтобы оставаться на связи в полете, и отметил, что ему как жителю Нью-Йорка не интересны такие вещи, как затмение.

Темы: США, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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29.09.2017, 17:05
Гость: ААмнистированный

Сердюков вернул интересно или нет, или простили?
29.09.2017, 12:56
Гость: А чё?

Вот это уже не по нашему, не по кремлёвски. Партнёры дуркуют, не согласовав и не посоветовавшись. Лучше бы прикупил что-нить в лондонах и парижах, как делают наши министры и прочие подельники главного по Кремлю.
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