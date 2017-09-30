Иран объявил о топливном эмбарго в отношении Иракского Курдистана

Тегеран запретил ввоз и вывоз горюче-смазочных материалов в города и населенные пункты Иракского Курдистана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство ИРНА.

"Международным транспортным компаниям и водителям следует избегать загрузки и перевозки горюче-смазочных материалов в курдский регион и из него до получения дальнейших указаний", - говорится в распоряжении иранского Минтранса.

По данным агентства "Тасним", в распоряжении редакции которого находится копия директивы министерства, документ датирован 27 сентября. Минтранс Ирана разослал его в различные транспортные компании и организации.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" его независимость проголосовали 92,73% избирателей.

Иракский Курдистан по соглашению 1970 года пользуется широкой автономией, однако на этих территориях сильны идеи полного отделения от Ирака. В состав Иракского Курдистана входят четыре провинции - Дохук, Хавлер, Сулеймани и Халабджа. В них проживает 5,5 млн человек. Общая площадь этих провинций составляет около 40 тыс. кв. км.

Намерение иракских курдов провести референдум раскритиковали иностранные государства. В частности, против его проведения выступили Турция, Иран, ЕС, США, Великобритания.