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Ассанж заявил о начале в Каталонии «первой мировой интернет-войны»

11:36 30.09.2017
Джулиан Ассанж. Фото с сайта wikimedia.org
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что референдум в Каталонии является первым в мировой практике случаем интернет-войны, поскольку испанский регион использует всемирную сеть для организации плебисцита о независимости, а спецслужбы страны этому противодействуют и пытаются заморозить все интернет-коммуникации. Об этом он написал в своем Twitter.

«В Каталонии началась первая мировая интернет-война, поскольку люди и правительство используют его [интернет] для организации референдума о независимости в воскресенье, а испанские спецслужбы — атакуют, замораживая телекоммуникации, занимая здания операторов связи, осуществляя цензуру сотен сайтов, протоколов [передачи данных] и прочее», — цитирует его РБК.

​По мнению Ассанжа, это «крупнейший на Западе конфликт между народом и государством» со времен падения Берлинской стены в ноябре 1989 года, однако осуществляется он современными методами — с помощью различных интернет-технологий.

​«То, что происходит в Каталонии, является крупнейшим на Западе конфликтом между людьми и государством с момента падения Берлинской стены, но его методы соответствуют 2017 году — от VPN (англ. virtual private network, виртуальная частная сеть. — Ред.), прокси-серверов, зеркал и зашифрованных чатов до интернет-слежки и цензуры, пропагандистских ботов и индивидуальной защиты», — подчеркнул Ассанж.

Основатель организации заявил, что военная полиция Испании заняла телекоммуникационное здание в Барселоне и отдала приказ заблокировать 29 приложений, которые используются правительством Каталонии для организации референдума. Ассанж призвал своих сторонников и технологов со всего мира помочь разоблачить методы работы и осуществления цензуры испанской полиции и разведки по отношению к прессе, избирателям и властям региона.

В июне президент женералитата Каталонии  Карлес Пучдемон призвал жителей испанского региона принять участие в референдуме о независимости. Плебисцит запланировали на 1 октября, парламент Каталонии проголосовал за проведение референдума по отделению от Испании в начале сентября.

Правительство Испании считает намерения провинции незаконными и неоднократно заявляло, что будет преследовать мэров городов, которые поддержат референдум.​ 

Темы: Испания, Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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30.09.2017, 17:59
Гость: xmyr

Человек изменивший мир в отличии от вашего лжеца Айнстайна незаметен и скромен.
30.09.2017, 13:33
Гость: Аnton

Посольский Узник скучает в самоизоляция и для него радость ковырять больные места ,чтобы и другим было не сладко.Всем понятно,что потеряют и и те кто за референдум и кто против,а главное для кукловода из Москвы внести смуту в ЕС и постараться добиться отмены санкций.
30.09.2017, 12:57
Гость: xmyr

Я признаю европейские ценности в отличии от испанского правительства . Право на самоопределение , с кем ему жить и где и как, имеет даже серый поганый котище , какающий в моем саду.
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