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Украина обвинила Россию в размещении войск в Белоруссии

13:33 30.09.2017
Наблюдатели на полигоне Лужский. Фото с сайта kremlin.ru
Наблюдатели на полигоне Лужский. Фото с сайта kremlin.ru
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Россия оставила часть своих войск в Белоруссии после учений «Запад-2017».

Такое заявление в интервью агентству Рейтер сделал глава Генерального штаба Украины генерал армии Виктор Муженко.

По его словам, по окончании маневров Россия вывела лишь небольшую часть солдат и офицеров.

«У нас есть информация, что они отозвали лишь несколько подразделений из заявленных 12500 военнослужащих, из которых 3000 были россиянами», - заявил глава Генштаба, выразив уверенность, что на самом деле их было значительно больше.

Темы: Белоруссия, Украина, Отношения России и Украины
Источник: РИА «Новости»
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Комментарии читателей
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30.09.2017, 18:49
Гость: ???

Украина это карлик на глинянных ногах.А скорее вообще без ног.
30.09.2017, 18:47
Гость: ???

Даже если оставила, это касается только России и Беларуси, свидомых прид...ков из украинского Генштаба,это не касается.
30.09.2017, 17:51
Гость: Татьяна Алексеевна

Во время этих учений на полигоне присутствовали представители США,генералы и другие военные.И никто еще из них не предъявил нам претензии по вопросу,что наши солдаты НЕ УШЛИ с полигона.
А уж они бы не заставили бы себя ждать в обвинениях России по этому вопросу.
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