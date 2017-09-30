Украина обвинила Россию в размещении войск в Белоруссии
Россия оставила часть своих войск в Белоруссии после учений «Запад-2017».
Такое заявление в интервью агентству Рейтер сделал глава Генерального штаба Украины генерал армии Виктор Муженко.
По его словам, по окончании маневров Россия вывела лишь небольшую часть солдат и офицеров.
«У нас есть информация, что они отозвали лишь несколько подразделений из заявленных 12500 военнослужащих, из которых 3000 были россиянами», - заявил глава Генштаба, выразив уверенность, что на самом деле их было значительно больше.