Украина обвинила Россию в размещении войск в Белоруссии

Россия оставила часть своих войск в Белоруссии после учений «Запад-2017».

Такое заявление в интервью агентству Рейтер сделал глава Генерального штаба Украины генерал армии Виктор Муженко.

По его словам, по окончании маневров Россия вывела лишь небольшую часть солдат и офицеров.

«У нас есть информация, что они отозвали лишь несколько подразделений из заявленных 12500 военнослужащих, из которых 3000 были россиянами», - заявил глава Генштаба, выразив уверенность, что на самом деле их было значительно больше.