США навязывают России общение на языке санкций

Очередным ужесточением антироссийских санкций США прежде всего хотят ударить по имиджу Москвы, но эти попытки остаются безрезультатными

Инвестиционный рейтинг России, наоборот, растет. Так в Москве отреагировали на запуск нового витка санкций и назначение госсекретаря США Рекса Тиллерсона куратором применения этих ограничений.

Президент США Дональд Трамп распределил полномочия между госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, министром финансов Стивеном Мнучином и директором национальной разведки Дэниэлом Коутсом по применению закона об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Тиллерсону поручено курировать ряд статей, в том числе о законодательном закреплении антироссийских санкций, введенных при администрации Барака Обамы в связи с ситуацией на Украине, а также из-за приписываемых Москве кибератак. Он же назначен ответственным за применение новых ограничений против российских финансовых организаций в контексте украинского кризиса.

При этом госсекретарь уполномочен делать исключения в тех случаях, когда это соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. В целом решения по реализации многих положений закона должны приниматься в тесной координации между Тиллерсоном, Мнучином и Коутсом.

Накануне США анонсировали ужесточение санкций против российских банков и энергетических компаний. В соответствии с законом о санкциях они начнут действовать с 28 ноября. Акт о санкциях США сокращает допустимое время финансирования российских банков под санкциями до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (в настоящее время – 30 дней и 90 дней соответственно). США, Евросоюз и ряд других стран вводят санкции в отношении России с лета 2014 года.

Напомним, Трамп в начале августа подписал раскритикованный им же закон о санкциях против России, однако правом вето президент не воспользовался. Нормы акта вызвали резкое недовольство не только в Москве, но и в Европе. Изначально законопроект о расширении ограничительных мер против России, Ирана и КНДР принял американский сенат. Документ одобрили 98 парламентариев, двое выступили против.

В нем, в частности, указывалось, что США будут всячески мешать строительству «Северного потока – 2». Вслед за принятием закона Москва объявила о сокращении американской дипмиссии почти на 700 человек, запретила дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору и складскими помещениями на Дорожной улице.

Глава совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин увидел в новых американских санкциях имиджевые риски для России. По его словам, «неприятно стоять рядом с Северной Кореей и Ираном в этом списке», ведь Россию сложно сравнивать с КНДР и ИРИ «по открытости».

По его мнению, Вашингтон «серьезно настроен на долгое сохранение санкций». Кудрин предположил, что речь может идти о десятилетиях. При этом смягчить санкции будет сложно, для этого нужна «инициатива». В то же время Кудрин призывает «не быть пессимистами», напомнив о переговорах СССР во времена холодной войны. Сейчас он видит «возможность для взаимных шагов в снижении международных санкций», чему может способствовать «гибкая позиция Европы». К переговорам он призвал привлечь дипломатов и политиков США, Европы и России.

Однако сенатор Алексей Пушков назвал имиджевые риски от санкций нулевыми.

«Никто в мире не ставит Россию в один ряд с КНДР. Это фикция «made in USA», – пишет Пушков в Twitter.

Политик глубоко усомнился в целесообразности назначения Тиллерсона куратором антироссийских санкций. По его словам, бывшему послу США в России Джону Теффту уже пришлось признать, что ограничительные меры против Москвы не изменили ситуацию на Украине. «Скоро в этом убедится куратор Тиллерсон, если уже не убедился», – сказал Пушков.

Впрочем, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов убежден, что американцы ставят Россию в один ряд со странами-изгоями исключительно ради удара по имиджу страны, «хотя она таковой, конечно, не является и никогда не будет являться чем-то похожим».

«Несмотря на все эти усилия, буквально на прошлой неделе российский инвестиционный рейтинг был изменен на более положительный. Это говорит о том, что собака лает, но караван идет. Несмотря на все козни и усилия наших «оппонентов», практика того, как в этих новых условиях экономика России справляется с санкциями, говорит сама за себя», – сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД, добавив, что финансовые круги предпочитают ориентироваться на практический результат, а не пиар-акции.

Экономисты и эксперты ожидают, что рейтинговое агентство S&P может повысить суверенный рейтинг России на одном из ближайших заседаний. «Это приведет к ралли, но не думаю, что ралли будет устойчивым, потому что российские евробонды уже сейчас торгуются без оглядки на рейтинговые международные агентства, а на довольно устойчивых фундаментальных показателях российской экономики. Цены евробондов это прекрасно отражают», – отмечал главный экономист Credit Suisse по России и СНГ Алексей Погорелов.

Мартынов не исключает, что Россия в будущем ответит на ужесточение санкций. «Когда возникает новый виток подобного отношения к нашей стране, следуют какие-либо ответные санкции: симметричные или асимметричные. Но, как неоднократно заявлялось на разном уровне, это дело явно деструктивное в том смысле, что оно не приводит к тем результатам, которые заявляют наши оппоненты, а, как правило, используется в их внутренних утилитарных целях для каких-то пропагандистских акций. Что ж делать, они сами выбирают себе такой путь. Мир гораздо больше, чем США», – подытожил политолог.