Каталония ищет выход: там начался референдум о независимости

Каталония начинает голосовать на референдуме по административному отделению от Испании

Минувшая ночь выдалась напряженной — сторонники проведения референдума заняли 163 школы, чтобы полиция не закрыла их. По предварительным подсчетам, на плебисците имеют право проголосовать около 5,3 миллиона избирателей.

В городе Барселона — столице испанского региона Каталония — на входах в избирательные участки утром 1 октября выстроились очереди для голосования на референдуме о независимости от Испании. Каталонцы намерены помешать полиции опечатать участки. Голосование началось в 09.00 (10.00 мск) и продолжится до 20.00 (21.00).

Минувшая ночь выдалась довольно напряженной для каталонцев — сторонники проведения референдума заняли 163 школы, чтобы полиция не закрыла их. Комментируя происходящее, официальный представитель испанского правительства в Каталонии Энрике Мелло заявил, что полиция, подконтрольная Мадриду, закрыла 1300 из 2135 школ. Ранее высший суд Каталонии постановил, что правоохранительные органы должны к шести утра опечатать все школы и взять их под полный контроль.

«Мы пришли сюда с утра, потому что знаем, что должна прийти полиция и закрыть все участки. Но они увидят, что нас много, и ничего не смогут сделать. Вместе с другими активистами, родителями и их детьми я провел ночь в одной из школ в Барселоне», — приводит РИА «Новости» слова одного из желающих проголосовать по имени Бернат.

По предварительным подсчетам, на плебисците имеют право проголосовать около 5,3 миллиона избирателей.

Вместе с тем, глава Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчес заявил, что считает успехом, если миллион жителей региона проголосует на референдуме о выходе из состава королевства Испании. По его словам, учитывая попытки мадридского правительства предотвратить плебисцит, «высокая явка представляется трудно осуществимой». Голосовать каталонцам разрешено на любом участке.

Также сообщалось, что официальные власти Испании за день до выборов конфисковали 10 млн бюллетеней, чтобы не допустить воскресного голосования, однако это не станет препятствием: в Каталонии уже напечатали новые бюллетени.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За референдум о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Проведение данного референдума было инициировано властями Каталонии, в то же время, по мнению 60% каталонцев, голосование не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических и административных последствий.

Однако финансовые последствия плебисцит, вероятно, иметь все-таки будет. Банк Испании уже выпустил квартальный отчет, в котором указано, что референдум чреват экономическими рисками, в первую очередь — сокращением ВВП и снижением доверия инвесторов.

Как сообщала газета El Pais, инвесторы уже готовятся к хаосу в стране, запрашивая юристов о возможных рисках. В итоге это может привести к снижению объема иностранных инвестиций в регион, поскольку он будет признан нестабильным. Начнется распродажа суверенных бондов Испании.

Также плебисцит может повлиять на курс евро. Как рассказывал директор по исследованиям торговой фирмы City Index в Лондоне Кэтлин Брукс, если рынок почувствует хаос, то евро может ослабнуть.

Рухнуть может и фондовый рынок Испании. Именно в Каталонии расположены офисы и предприятия шести компаний, которые входят в расчет ключевого индекса испанского фондового рынка — Ibex-35.

Стремление к независимости Каталонии может, в частности, негативно отразиться на втором и третьем по величине банках страны Banco de Sabadell и Caixabank, а также на основном операторе Испании Cellnex Teleco и фармацевтической компании Grifol.

Референдум отрицательно скажется и на акциях международных компаний. Интерес большинства иностранных компаний в Испании — от Airbnb до Nestle — также сосредоточен именно на Каталонии, отмечало агентство Bloomberg.

В Каталонии давно выдвигаются предложения отделиться от Испании. Суть претензий к Мадриду заключается в том, что регион, являясь одной из богатейших провинций Испании, через налоговый механизм субсидирует отстающие регионы страны. Ежегодно регион пополняет государственную казну Испании на сумму около €62 млрд. На долю Каталонии приходится почти 20% ВВП страны и 25% испанского экспорта.

Автор: Рафаэль Фахрутдинов