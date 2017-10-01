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В Каталонии заявили о 73% открытых избирательных участках для референдума

12:39 1.10.2017
Сторонники независимости Каталонии. Фото с сайта cataloniavotes.eu
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Представитель властей автономного сообщества Каталония Жорди Турул заявил на пресс-конференции, что 73% избирательных участков, на которых можно было проголосовать на референдуме о независимости Каталонии, смогли открыться, сообщает "Интерфакс".

Турул призвал к терпению, поскольку "происходят постоянные атаки на компьютерные системы", связанные с голосованием.

Ранее со ссылкой на МВД Испании сообщалось, что большая часть из 2315 избирательных участков, где должен проходить референдум о независимости Каталонии от Испании, заблокированы полицией.

1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона, который признан незаконным постановлением Конституционного суда Испании. Участники референдума должны ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в том случае, если "за" это проголосует большинство его участников

Темы: Испания, Голосования и референдумы в мире
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