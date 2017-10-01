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В Каталонии около 40 человек пострадали при столкновениях с полицией

15:04 1.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
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Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 38 раненых в результате столкновений с полицией на референдуме о независимости.

"Экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим в результате столкновений с испанской полицией. Тридцать пять из них получили легкие ранения, еще трое — средней тяжести", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в микроблоге Twitter.

Как сообщается, девять пострадавших были доставлены в больницы, у них ушибы и головокружения, передает РИА Новости.

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, уже проголосовавший на референдуме, назвал действия полиции жестокими и необоснованными. По его словам, применение насилия со стороны правоохранителей говорит о том, что сторонники независимости выигрывают.

Официальный представитель женералитета обвинил власти страны в репрессиях и потребовал отставки испанского правительства.

МВД Испании, в свою очередь, заявило, что во время столкновений со сторонниками референдума ранения получили 11 сотрудников полиции.

В 9:00 по местному времени (в 10:00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого запретил Конституционный суд страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии, в свою очередь, заявляет, что открыто более 70% избирательных участков.

Темы: Испания, Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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01.10.2017, 22:51
Гость: Патриот Золотой Орды

Если по примеру каталонцев русские сепаратисты захотят выйти из нашей великой многонациональной державы, мы им сделаем бамбарбия кергуду посильнее чем испанская полиция своим "тем у кого нет ума". Мы помним заветы нашего великого Ельцина.
01.10.2017, 20:03
Гость: недальновидной поощрительнице сепаратизма:

Раскола пример подал непошто Крым!
Зараза его прицепилась к другим!
Теперь её жертвою, как остальные,
Сама бы не стала смутьянка Россия!
01.10.2017, 20:01
Гость: Андрей

"Цветная революция" в Испании? - А почему бы и нет? Кому-то за океаном стабильность в Европе не нужна совсем, так что это далеко еще не вечер!
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