В Каталонии около 40 человек пострадали при столкновениях с полицией

Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 38 раненых в результате столкновений с полицией на референдуме о независимости.

"Экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим в результате столкновений с испанской полицией. Тридцать пять из них получили легкие ранения, еще трое — средней тяжести", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в микроблоге Twitter.

Как сообщается, девять пострадавших были доставлены в больницы, у них ушибы и головокружения, передает РИА Новости.

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, уже проголосовавший на референдуме, назвал действия полиции жестокими и необоснованными. По его словам, применение насилия со стороны правоохранителей говорит о том, что сторонники независимости выигрывают.

Официальный представитель женералитета обвинил власти страны в репрессиях и потребовал отставки испанского правительства.

МВД Испании, в свою очередь, заявило, что во время столкновений со сторонниками референдума ранения получили 11 сотрудников полиции.

В 9:00 по местному времени (в 10:00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого запретил Конституционный суд страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии, в свою очередь, заявляет, что открыто более 70% избирательных участков.