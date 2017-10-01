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США направят к берегам КНДР авианосную ударную группу

17:12 1.10.2017
Фото с сайта globallookpress.com
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Авианосец ВМС США "Рональд Рейган" с кораблями сопровождения в районе 15 октября прибудет в Японское море для участия в совместных с военнослужащими Южной Кореи учениях вблизи Корейского полуострова, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.

Отмечается, что сопровождать авианосец будут эсминец, оснащенный комплексами противоракетной обороны Aegis, атомная подводная лодка и ракетный крейсер. Целью маневров станет отработка совместных действий по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР. В качестве возможной даты их проведения рассматривается 20 октября.

Министерство национальной обороны Республики Корея объявило об учениях 26 сентября, однако тогда конкретные сроки прибытия авианосной ударной группы ВМС США в Японское море не назывались. Также не уточняется, насколько близко она подойдет к побережью Корейского полуострова.

В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

Темы: Северная Корея, США, Международная политика
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.10.2017, 01:35
Гость: Света

Кима это не пугает, Ким это не Вова!
01.10.2017, 22:42
Гость: корейский хакер

покойной ночи
01.10.2017, 22:34
Гость: русский

До очередного запуска МБР или испытания водородной бомбы - после чего авианосная ударная группа ударным темпом "побегит домой".
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