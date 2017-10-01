Трамп продлил запрет на финансирование культурных обменов с Россией

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении на 365 дней запрета на финансирование образовательных и культурных обменов с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты не будут предоставлять негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии в 2018 году", — приводит цитату из документа РИА Новости

Однако в распоряжении имеется оговорка, что сотрудничество с Москвой возможно, если оно отвечает национальным интересам Вашингтона.

В пятницу минфин США выпустил директиву, согласно которой с 28 ноября вступят в силу новые ограничения на финансирование банков и компаний российского нефтегазового сектора, попавшие под действие закона о санкциях.

Документ, принятый ранее парламентом и подписанный президентом США, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под американскими санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Курировать американские санкции против России, Ирана и КНДР будет госсекретарь Рекс Тиллерсон. Соответствующий меморандум, опубликованный на сайте Министерства финансов США, подписал в пятницу Дональд Трамп.







