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Трамп продлил запрет на финансирование культурных обменов с Россией

09:53 1.10.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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 Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении на 365 дней запрета на финансирование образовательных и культурных обменов с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты не будут предоставлять негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии в 2018 году", — приводит цитату из документа РИА Новости

Однако в распоряжении имеется оговорка, что сотрудничество с Москвой возможно, если оно отвечает национальным интересам Вашингтона.

В пятницу минфин США выпустил директиву, согласно которой с 28 ноября вступят в силу новые ограничения на финансирование банков и компаний российского нефтегазового сектора, попавшие под действие закона о санкциях.

Документ, принятый ранее парламентом и подписанный президентом США, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под американскими санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Курировать американские санкции против России, Ирана и КНДР будет госсекретарь Рекс Тиллерсон. Соответствующий меморандум, опубликованный на сайте Министерства финансов США, подписал в пятницу Дональд Трамп.


 


 

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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01.10.2017, 15:03
Гость: Юрий СПб

...а ты там прописан?
01.10.2017, 12:00
Гость: Трезвый

Трамп молодчина и его запрет сношений своих с "рассейскими" НКО и грантасосами очень полезный шаг,но чертик скрывается в мелочах.Впереди выборы президента РФ и как можно запретить финансирование своих российских слуг,а то вдруг они помрут с голоду и не смогут проталкивать нужную пиндосам кандидатуру.Поэтому Госдеп будет оплачивать своих как и раньше.Как бы Трампу запретить и финансирование соросовских выкормышей,но видимо кишка тонка.
01.10.2017, 11:58
Гость: 11;57

ты чего так радуешься? Тебя что в Дом -2 не пустили?
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