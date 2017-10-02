Масштабные «горячие» войны уйдут в прошлое?

В мире нащупываются правила новой игры, которая позволяла бы победителю привычно получать всё, но с потерями на порядок меньше

За сутки до каталонского референдума основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в социальной сети опубликовал пост, в котором говорится, что на Пиренейском полуострове началась первая в мире интернет-война. По словам Ассанжа, признаком этой войны является попытка испанских властей блокировать каталонские интернет-порталы, так или иначе связанные с проведением плебисцита по вопросу независимости Каталонии.

Думается, что старина Джулиан в этом случае всё же опоздал. Интернет-война в Каталонии действительно идёт полным ходом, но вот с уверенностью заявлять, что это первый такого рода конфликт – по меньшей мере, странно.

Первыми, кстати, возмутились представители диванных войск Украины. Мол, что этот Ассанж себе позволяет... Мы, мол, годами ведём интернет-войну с Россией, блокируем российские сайты, вплоть до социальных сетей, режем под корень российские трансляции, а он, понимаешь, пальму первенства отдал каким-то каталонцам. В общем, Ассанжа геть!..

На самом деле, интернет-война действительно идёт, и идёт годами. И участвуют в этой войне не только Каталония или Украина, но и немало других стран мира, включая Соединённые Штаты Америки и Британию, которые пытаются выдавить из телевизионного и интернет-пространства российские средства массовой информации – Russia Today и информационное агентство Sputnik.

Интернет-войны активно ведутся в Юго-Восточной Азии, где по поводу спорных островов разворачиваются настоящие сетевые битвы между Вьетнамом, Китаем, Филиппинами, Японией и другими государствами макрорегиона. Интернет-противостояние наблюдается между Индией и Пакистаном, которые не грешат взаимными блокировками интернет-ресурсов, стараясь нанести друг другу максимальный информационный ущерб.

По большому счёту, интернет-войны становятся делом обыденным. Почему? Есть предположение, что в условиях новой реальности многие страны мира пытаются всеми силами уйти от решения геостратегических задач посредством войн в обычном их понимании – с авиацией, танками, пехотой и стрелковым оружием. Стараются если и производить выстрелы, то так, чтобы они возымели эффект разорвавшейся бомбы не на реальном поле боя, а в виртуальном пространстве.

Если ещё несколько десятилетий назад все вопросы, связанные с конфликтами интересов, крупнейшие мировые игроки пытались решать «горячей» войной (вплоть до мировых), то со временем начали понимать, что потери в войнах реальных сулят потери процентных пунктов в войнах за электорат. Понесла существенные потери армия – этим в информационном плане обязательно могут воспользоваться политические конкуренты, а значит, можно «пролететь» на будущих выборах. Ну, или, по меньшей мере, потерять поддержку со стороны определённых слоёв населения, включая военнослужащих.

И те же Соединённые Штаты, имея астрономический по своим размерам военный бюджет – свыше 600 млрд долларов – упрямо увеличивают расходную его часть (в процентном соотношении) на проведение кампаний, связанных с решениями задач в Сети. Это поддержка всевозможных фондов, советов, дискуссионных клубов, да и контролирующих органов, которые занимаются выявлением информационных атак (и речь не только о хакерах) через Всемирную паутину и, по возможности, стараются принимать меры для «коррекции» или полной блокировки.

Для этого на ковёр американские сенаторы начали вызывать уже и менеджеров крупнейших социальных сетей, от которых требуют, по большому счёту, одного – принять правила игры с той целью, чтобы американские социальные сети окончательно превратились в оружие тех самых интернет-войн в американских, естественно, руках.

Воевать в открытую - это архаика (так решили), а вот использовать подконтрольные сторонние силы с одновременной агрессивной политикой в информационном пространстве – новые реалии.

А потому и появилось предположение, что в мире нащупываются правила новой игры, новой версии войны, которая позволяла бы победителю привычно получать всё, но только теперь с потерями на порядок меньше потерь в войне реальной.

И Россия, по определению, в стороне от этих попыток оставаться не может. Ибо сожрут... С «Арматами», «Курганцами», «Триумфами» и даже «Ярсами» - сожрут. Как исполнял классик – без хлеба и без лука. В стороне оставаться не может хотя бы потому, что в своё время нас уже проглатывали – так уж вышло, что развал огромной страны не смогли предотвратить ни мощнейшие ядерные силы, ни наличие обширнейшей сети воздействия советских спецслужб. Со-жра-ли! Причём сами отзвонились (хорошо известно: кто и кому звонил) о том, что процесс нашего переваривания в чужом желудке идёт нормально.

К чему это всё? А к тому, что попыток переварить Россию окончательно наши друзья-партнёры уж точно не оставили. Так, недавно в головном офисе информационного агентства ТАСС прошло мероприятие, на котором был озвучен доклад "Факты вмешательства в информационный суверенитет Российской Федерации перед выборами президента. Подготовка цветного переворота в России". Глава Института стратегических исследований и прогнозов РУДН (Российский университет дружбы народов) Никита Данюк привёл примечательные цифры. По его словам, на период с 2015 по 2018 годы западные «товарищи» выделили около 80 млн долларов для оказания влияния на ход предвыборной кампании и сам процесс волеизъявления граждан в России.

Из доклада:

Для того чтобы сломать хрупкую стабильность, существующую в сегодняшней России, на Западе не жалеют ни времени, ни сил, ни средств. В условиях XXI века упор делается на информационное противодействие — атаки на информпространство позволяют с высокой эффективностью корректировать вектор общественного настроения в ту или иную сторону. (...)Посмотрим, к примеру, на Совет управляющих по вопросам вещания — эта американская структура контролирует информационную политику на глобальном уровне, поддерживая те или иные настроения во многих странах. Именно эта структура управляет такими средствами массовой информации, как "Голос Америки" и "Радио Свобода". Проект "Настоящее время", ориентированный в первую очередь на Интернет — сюда же.

80 млн долларов для России – это, конечно, не 5 млрд долларов для Украины. Но здесь нужно понимать, что средства для РФ выделены, если можно так выразиться, более концентрировано. То есть на более сжатом временном отрезке – с единственным итогом: повлиять на выборы в марте будущего года. Можно себе представить, сколько интернет-ресурсов и систем интернет-контроля «партнёрушки» задействуют, чтобы своего добиться.

Действовать исключительно открыто и честно и отвечать чисто дипломатически с «выражаем озабоченности» и «направляем ноту протеста»? Ха... Уже действовали. К чему привело, хорошо известно – натовские войска уже стоят в паре сотен километров от Питера, а на российские СМИ за рубежом идут настоящие инквизиционные гонения с визгом украинско-польско-прибалтийских марионеточных фигурок: «Ведьма! Сжечь ведьму!» Дровишки всё норовят поднести и пирамидкой выложить.

В общем, одной лишь дипломатией или одними лишь привычными военными методами решать такие проблемы не получится. А значит, у термина Ассанжа будет всё больше производных, с которыми жить в ближайшие десятилетия. А если так, то масштабные "горячие" войны будут уходить в прошлое...