В США назвали самое мощное оружие России

Аналитик The National Interest Николас Майерс на страницах издания перечислил самое мощное и современное вооружение, которым располагает армия России.

По его словам, потенциальную опасность для Соединенных Штатов и союзников могут представлять зенитная ракетная система большой и средней дальности «Триумф» (С-400), оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», береговой ракетный комплекс «Бал», крылатые ракеты «Калибр».

Кроме того, в списе наиболее опасных значатся новые системы радиоэлектронной разведки, например комплексы «Стрелец» с поддержкой ГЛОНАСС и беспилотные летательные аппараты.

Эта военная техника, кроме «Калибров», прошла тестировку на совместных российско-белорусских учениях «Запад-2017». Они проходили с 14 по 20 сентября текущего года. 14 сентября находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удар крылатыми ракетами по объектам «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии.

«Эти технологии, несомненно, станут основой российского военного планирования, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет», — отмечает Майерс.