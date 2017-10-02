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В США назвали самое мощное оружие России

15:19 2.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Аналитик The National Interest Николас Майерс на страницах издания перечислил самое мощное и современное вооружение, которым располагает армия России. 

По его словам, потенциальную опасность для Соединенных Штатов и союзников могут представлять зенитная ракетная система большой и средней дальности «Триумф» (С-400), оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», береговой ракетный комплекс «Бал», крылатые ракеты «Калибр». 

Кроме того, в списе наиболее опасных значатся новые системы радиоэлектронной разведки, например комплексы «Стрелец» с поддержкой ГЛОНАСС и беспилотные летательные аппараты.

Эта военная техника, кроме «Калибров», прошла тестировку на совместных российско-белорусских учениях «Запад-2017». Они проходили с 14 по 20 сентября текущего года. 14 сентября находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удар крылатыми ракетами по объектам «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии.

«Эти технологии, несомненно, станут основой российского военного планирования, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет», — отмечает Майерс.

Темы: США, Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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02.10.2017, 23:24
Гость: Отужие есть, смелости применить нет!

В СССР было грозное оружие и где СССР? Если Россия так же распорядится своим грозным оружием, результат будет таким же!
02.10.2017, 22:50
Гость: Стихоплёту

"Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик"... "Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка!" Балалайка вам, а не санкции!
02.10.2017, 20:30
Гость: Александр

того, в списе
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