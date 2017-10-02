«Конец Германии». Книга и реальность

Электоральный успех партии «Альтернатива для Германии» стал признаком серьёзных перемен, надвигающихся в жизни страны

Уже очевидно, что ширятся настроения против неолиберальной социально-экономической политики, которая, собственно, и создаёт питательную среду для АдГ. Параллельно идёт становление интеллектуальных сил, рассматривающих сохранение национальной идентичности как важнейший залог стабильного существования государства. Разработки этих интеллектуалов и берёт на вооружение АдГ.

До выхода «Альтернативы» на федеральную арену, широкая публика с теоретическими разработками противников неолиберализма и глобализма была знакома мало и черпала свои представления об АдГ из выступлений её лидеров, касавшихся в основном практических вопросов.

Всё стало меняться летом текущего года, когда в массовую продажу поступили первые книги, поднимающие авторитет идеологии «Альтернативы». Книги эти, неожиданно для власти, приобрели успех и завоёвывают всё новых читателей. Ярким примером стал скандал вокруг книги Рольфа Петера Зиферле «Конец Германии» (Finis Germania).

Книга вышла в издательстве Antaios, которое считают крайне правым, хотя само издательство это отрицает.

«Конец Германии» – сборник эссе, в которых автор (недавно покончивший с собой) поднимает, по мнению критиков, самые болезненные и табуированные в Германии вопросы: самоотрицание немцев через миф о вечной немецкой вине, их тотальное политическое самоуничижение, полная неспособность к ответственности и так далее.

Интересно, что торговый дом «Амазон», хотя и является идейным противником правоконсервативного Antaios, присвоил книге первое место в рейтинге по разделу «Общая литература». Затем шквал хвалебных откликов заставил продавцов забыть об идейных разногласиях, и книга стала бестселлером.

Однако и противодействие книге не заставило себя ждать. Составители ежегодного рейтинга литературы журнала «Шпигель» быстро поняли, что погорячились, поместив «Finis Germania» в первую десятку наиболее популярных новинок года. С одной стороны, они опирались на статистику продаж. С другой стороны, стало ясно, что в данном случае статистику надо отменить, иначе будет нехорошо.

Рольф Петер Зиферле говорит с немцами о том же, о чём говорил автор книги «Майн кампф», только на современном языке и на основе сегодняшней обстановки. Он утверждает, что «Потсдамский мир» губит Германию так же, как Веймарскую республику погубил «Версальский мир». Немецкая нация деградирует от политической скованности послевоенными договорами и вбиваемого ей в сознание чувства вины. Она недееспособна и страдает комплексом неполноценности. Р. П. Зиферле умело играет на застарелых ранах немецкой души и находит отклик.

Если учесть, что рейтинговый список «Шпигеля» пользуется наибольшим доверием и является сильнейшим рычагом рекламы, редакция, сама того не подозревая, подлила масла в костёр разгорающихся страстей. «Конец Германии», занявший среди множества новых изданий шестое место в рейтинге журнала, начал распространяться с удвоенной скоростью.

Промежуточный итог этой истории выглядит курьёзно. «Шпигель» изъял книгу Р. П. Зиферле из своего списка и «забыл» о ней, а шестое место в рейтинге теперь светит пустотой. Оно никем не занято. Это ещё больше подхлестнуло интерес читающей публики к «Концу Германии».

Книга переиздаётся уже в четвёртый раз за три месяца и продаётся в «Амазоне» на первом месте с красной наклейкой лидера. Самый широкий спрос она находит на территории Восточной и Юго-Восточной Германии, где у «Альтернативы» наибольшее влияние.

Уже заработали механизмы общественной психологии, и книгой стали интересоваться те, кто ранее такими вещами, как судьба нации, никогда не интересовался. Венский торговый дом «Штёр» уже выпустил «Конец Германии» в электронной версии.

«В сравнении с ранее практиковавшимся сжиганием книг, сегодняшнее их исчезновение с прилавков книжных магазинов по соображениям политической гигиены, безусловно, является прогрессом цивилизации, – пишет обозреватель «Франкфуртер альгемайне цайтунг» Даниеэль Майчич. – В последние месяцы основные германские СМИ ведут борьбу с «новым немецким антигероем» по простой формуле – там, где нет знаний о новой книге, эта книга не распространяется. Видимо, политический класс ФРГ пока не сумел усвоить уроки борьбы с антисистемной литературой в СССР, которую советские власти проиграли вчистую».

Чем бы ни закончился поход немецкого правящего класса против «Конца Германии», появление и успех книги обозначили всю остроту проблемы самоидентификации немцев в эпоху глобализации. И подъём новых общественно-политических тенденций не сводится к одной книге. Этим же летом фонд Europe Terra Nostra презентовал второе издание сборника «Времена перемен – размышления о реконкисте».

«Терра ностра» в переводе означает «наша территория» и несёт в себе некий заговорщицкий оттенок. Читателю намекают, что в условиях засилья официальной идеологии существуют литературные карбонарии, идущие своим путём. Сборник отражает антиглобалистские взляды и, по мнению критиков, даёт ориентиры народам, стремящимся к самоопределению в XXI веке.

Авторы статей хорошо известны европейской публике. Это такие деятели, как бывший председатель Национально-демократической партии Германии (НДП) Удо Фогт, бывший председатель Национальной партии Великобритании (BNP) Ник Гриффин, бывший председатель Националистической партии Италии Forza Nuova Роберто Фиоре, возглавляющий ныне «Альянс за мир и свободу», и другие. Дух этой книги отвечает духу работы Даниэля Фрайберга «Настоящие правые возвращаются» (The real right returns).

Европейская демократия, кажется, не знает, что делать с новыми книгами. Вслед за попытками скрыть от общественности «Конец Германии», подвергся преследованиям и сборник, выпущенный Terra Nostra. «Прогрессивная немецкая общественность» в панике и с возмущением пишет о том, что на открывающейся в октябре книжной ярмарке во Франфурте-на-Майне будет разрешена работа «неонацистских» стендов.

Либералы не видят других возможностей борьбы с идейными противниками, кроме силы. Пока всё ограничивается изъятием «опасных» изданий из продажи или незатейливыми попытками «утопить» их в море литературы совсем другого свойства. Однако такие методы могут привести лишь к бурному распространению подобных текстов в Интернете.

Проблема лежит гораздо глубже. Глубокая травма, нанесенная Европе вторжением глобализма по-американски, делает сознание европейцев болезненным. Именно об этом кричат авторы новых изданий.

Если европейская (в том числе немецкая) демократия ещё окончательно не «сдулась», ей придётся делать такие книги, как «Конец Германии» и «Времена перемен – размышления о реконкисте» предметом широкого обсуждения. А иначе «Альтернатива для Германии» однажды превратится в большого и опасного зверя.