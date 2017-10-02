Почти 90% каталонцев высказались за независимость от Испании

Порядка 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Референдум о независимости региона состоялся в минувшее воскресенье 1 октября. Всего проголосовало около 3 миллиона человек; всего в Каталонии около 5,3 миллионов человек, обладающих избирательным правом. Отмечается, что около 770 тысяч человек не смогли осуществить свое избирательное право, 400 избирательных участков было закрыто.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал результаты референдума «впечатляющими» и пообещал передать результаты голосования на утверждение в парламент, который в одностороннем порядке будет принимать решение об объявлении независимости.

«Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли свое право стать независимой страной, управляемой как республика», - прокомментировал результаты голосования Пучдемон.

Он призвал Евросоюз не игнорировать нарушение прав человека со стороны испанской полиции и выразил готовность к диалогу с Мадридом.

В свою очередь, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что референдум в Каталонии не состоялся и большинство законопослушных граждан его проигнорировали. Ранее Конституционный суд Испании признал проведение референдума о независимости Каталонии незаконным.

