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МИД РФ: спецслужбы США незаконно проникли на территорию российских объектов

19:00 2.10.2017
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Представители спецслужб США продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, в частности в Сан-Франциско. Об этом заявили в понедельник в российском дипведомстве.

На видео, опубликованном на официальной странице российского дипведомства в Facebook, видно, как предположительно двое сотрудников американских спецслужб в темное время совершают обход вокруг территории генконсульства РФ в Сан-Франциско с фонариками, а после того, как к ним устремляются люди с камерами, неизвестные скрываются в машине, пишет ТАСС.

"Ужас на крыльях ночи. Черные плащи - 2. Американцы опять лезут в нашу собственность в Сан-Франциско, - прокомментировали кадры в МИД РФ. - Представители спецслужб и полиции США продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, нарушая тем самым международное право и собственное законодательство".

Темы: США, Международные соглашения и дипломатия, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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02.10.2017, 22:41
Гость: Ха

Вымаливают адекватные санкции. Ну произойдет в ответ в московском посольстве США случайная авария канализации... И что?
02.10.2017, 20:21
Гость: а может быть ворона

В связи с разногласиями США с Европой,американцы боятся ,что в чужую собственность вселятся войска НАТО.Они вынуждены охранять до лучших времен от этого вездесущего НАТО.Всё продумано,не подкопаешься!
02.10.2017, 20:20
Гость: 123

Интересно, что там незаконного??
Все комментарии (6)
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