«Уровень его психической патологии достиг верхнего предела»

Америка потеряла в Лас-Вегасе больше 50 жизней, более 400 человек ранены. ВИДЕО



Фото с сайта vz.ru

64-летний белый расстрелял толпу из тысяч посетителей фестиваля кантри-музыки, а затем покончил с собой. И хотя «Исламское государство*» уже взяло на себя ответственность за преступление, специалисты высказывают совсем другие версии причин трагедии.

В понедельник шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо назвал имя виновника самого массового расстрела в истории страны, который произошел накануне в столице развлечений США.

Ответственность за гибель более чем 50 человек, убитых возле одного из казино города, несет 64-летний белый пенсионер по имени Стивен Пэддок. Более 400 он успел ранить. Трагедия «перекрыла» предыдущий кровавый рекорд – стрельбу в гей-клубе в Орландо прошлого года. Тогда жертвами террориста стали 49 человек.

Убийца стрелял очередями из автомата из окна 32-го этажа отеля-казино Mandalay Bay. Цели он не выбирал – стрельба велась по тысячам людей, собравшимся на фестиваль кантри-музыки Route 91 Harvest. В числе других погибли двое полицейских. Но сам стрелок не был убит стражами порядка, вопреки тому, что сообщалось первоначально. Он покончил с собой еще до того, как в его номер ворвался спецназ.

Ад в «Раю»

То ли по злой иронии судьбы, то ли нарочно ареной трагедии стал пригород Лас-Вегаса с названием Paradise – Рай. На фестиваль Route 91 Harvest в «столицу казино» ежегодно собираются десятки тысяч людей. На площадке напротив гостиницы Mandalay Bay собралась большая толпа: воскресный концерт был последним в графике фестиваля, масштабное мероприятие вмещало до 40 тыс. человек. Все билеты были распроданы.

Трагедия произошла в 22.08 (в 8.08 утра по Москве), когда на сцене выступал Джейсон Олдин (очевидцы говорят, что звучала песня When She Says Baby). Музыка неожиданно прекратилась, и раздались выстрелы. Сначала показалось, что начался фейерверк, говорят свидетели. На видео, снятом очевидцами, запечатлено, что преступник стрелял очередями, с промежутком в несколько секунд. Присутствовавшим на площадке Робину и Мэтт Уэббам показалось, что «огонь не ослабевал ни на секунду, он был безжалостным».

Затем супруги увидели, что десятки человек вокруг лежали в крови. «Только тогда мы поняли, что все это происходит на самом деле», – добавили Уэббы корреспонденту New York Times.

Полиция оцепила отель, где находился Пэддок. «Мы хотели попасть в номер, но всех стали выводить на улицу», – рассказал CNN очевидец трагедии Тодд Прайс.

Бульвар Лас-Вегас, оцепленный полицией, превратился в настоящее поле битвы. Из-за полицейской операции пришлось закрыть находящийся неподалеку международный аэропорт.

Номер на 32-м этаже, где забаррикадировался убийца, пришлось брать штурмом, дверь была взорвана. Как уже говорилось выше, в перестрелке погибли двое полицейских. В номере Пэддока был обнаружен настоящий арсенал – несколько длинноствольных винтовок.

«Не связан с какими-либо экстремистами»

Подруга Пэддока, 62-летняя Мэри Лу Дэнли, находившаяся в номере в момент преступления, смогла скрыться, но далеко ей уйти не удалось. Женщина была объявлена в розыск и через несколько часов задержана. Сейчас Мэри Лу дает показания в полиции.

О человеке, совершившем самое кровавое преступление новейшего времени, сообщается, что он действовал в одиночку и не был связан с какими-либо экстремистскими группировками. Правда, чуть позже ответственность за кровавый теракт взяло на себя ИГ*, но реальная причастность «Исламского государства*» вызывает сомнения и требует большой проверки.

Стивен Пэддок часто переезжал с места на место. Он жил в Калифорнии, во Флориде и в нескольких городах Невады, в том числе в Рино. В последнее время он проживал в городе Мескит (расположенном в том же штате Невада, что и Лас-Вегас) вместе с уже упомянутой Мэри Лу Дэнли. В доме Пэддока сейчас проводится обыск.

Случаи массовой стрельбы происходят в США с пугающей регулярностью – самым кровавым инцидентом стала уже упомянутая бойня в Орландо. Но стрельбу в гей-баре связывали как раз с «Исламским государством», стрелком был выходец из Афганистана Омар Матин. Сейчас стрелком стал белый американец-англосакс.

Типологически «случай Пэддока» похож на историю так называемого техасского стрелка – маньяка-убийцы Чарльза Уитмена. 1 августа 1966 года Уитмен убил свою жену и сына, после чего забаррикадировался на 27-м этаже башни Техасского университета и полтора часа стрелял по прохожим. Уитмен убил 14 человек, прежде чем был застрелен полицией.

Уровень патологии достиг верхнего предела

По мнению психиатров, в подобных случаях речь идет о так называемом расширенном суициде, когда психически нездоровый человек лишает жизни не только себя, но и ни в чем не повинных окружающих людей.

Вряд ли Пэддок был членом какой-то преступной организации, считает доктор медицинских наук, профессор, психиатр-криминалист Михаил Виноградов. «Больше вероятность, что речь идет о психически больном человеке, который давно готовился к таким действиям. И когда уровень его психической патологии достиг верхнего предела, он помчался расстреливать людей», – заявил он газете «Взгляд».

По мнению психиатра, причину поведения Пэддока надо искать в совокупности – здесь и обида на весь мир, и подозрительность, что его хотят убить, и нарастающая агрессия.

Он вынашивал это все какое-то время, а потом накопилось – и он решился, указывает врач.

Виноградов отметил, что основная проблема, из-за которой в Америке часто происходят подобные случаи, – это простой доступ к оружию. «Во многих штатах сейчас пересматривают, кому и как доверять оружие, на каком основании и какое именно оружие», – добавил он.

«У нас такие случаи тоже были, также встречаются люди, которые готовы расстреливать просто толпу», – отметил Виноградов. Случай такой стрельбы имел место в Москве в январе этого года. 58-летний Сергей Галахов застрелил из окна девушку-промоутера, ходившую с громкоговорителем у метро «Люблино». По словам убийцы, «шум мешал ему отдыхать».

В июне в поселке Редкино (Конаковский район Тверской области) дачник расстрелял из охотничьего карабина девятерых человек и заставил одну из жертв выкопать себе могилу. Убийца был законным владельцем огнестрельного оружия.

Буквально через несколько дней трагедия произошла в подмосковном дачном поселке Кратово. 49-летний бывший слесарь-ремонтник, работавший в МЧС, застрелил четырех человек. При нападении он использовал оружие времен Великой Отечественной войны, а во время семичасовой операции по поимке отбивался гранатами.

Наконец, в сентябре в Ивантеевке школьник устроил в классе стрельбу по американскому образцу. Он не скрывал, что его вдохновил пример стрелков из американской школы Колумбайн.

Сами люди от таких нападений в принципе не могут уберечься никак, ведь никто из них такого просто не ожидал, подчеркнул Виноградов. «Уберечься можно только одним способом – если есть надзор со стороны психиатров за такими людьми. В советское время был закон об оказании психиатрической помощи, жесткий», – указал он.

Собеседник добавил, что даже были специальные дежурные дни, когда психиатры в штатском объезжали социально опасных больных, беседовали с их близкими и соседями, а также с ними самими, так как дома беседа идет лучше, чем в диспансере.

