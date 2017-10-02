Более 20 человек пострадали в результате стрельбы в Лас-Вегасе

Два человека погибли и 24 ранены в результате стрельбы в американском городе Лас-Вегас, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Стрельба была открыта вблизи одного из казино Лас-Вегаса. По данным полиции, стрелок, предположительно, находился на балконе гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Стрельба велась по посетителям кантри-фестиваля, который проходил неподалеку.

Затем стала появляться информация о стрельбе в других частях города. Преступник (преступники), предположительно находятся в бегах. В связи с происшествием аэропорт Лас-Вегаса Мак-Карран был закрыт властями на прилет и вылет самолетов.

По словам представителя городского департамента здравоохранения, 14 пострадавших находятся в критическом или крайне тяжелом состоянии.

По последним данным мужчина, открывший огонь по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе (штат Невада, США), убит.