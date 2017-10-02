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Более 20 человек пострадали в результате стрельбы в Лас-Вегасе

10:50 2.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Два человека погибли и 24 ранены в результате стрельбы в американском городе Лас-Вегас, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Стрельба была открыта вблизи одного из казино Лас-Вегаса. По данным полиции, стрелок, предположительно, находился на балконе гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Стрельба велась по посетителям кантри-фестиваля, который проходил неподалеку.

Затем стала появляться информация о стрельбе в других частях города. Преступник (преступники), предположительно находятся в бегах. В связи с происшествием аэропорт Лас-Вегаса Мак-Карран был закрыт властями на прилет и вылет самолетов.

По словам представителя городского департамента здравоохранения, 14 пострадавших находятся в критическом или крайне тяжелом состоянии.

По последним данным мужчина, открывший огонь по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе (штат Невада, США), убит.

Темы: США, Происшествия, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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02.10.2017, 14:01
Гость: Какие там 2 человека?!?

Как минимум 50 человек стали жертвами стрельбы в Лас-Вегасе, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на шерифа Джозефа Ломбардо.

Еще более 200 человек, по данным шерифа, получили ранения. Ранее полиция сообщала о более чем 20 жертвах стрельбы и сотне получивших ранения.
02.10.2017, 12:50
Гость: очень печально

Потеряли в США свою свободу и цивилизационный путь завоеванный еще Вашингтоном со своими единомышленниками. Власть в этой стране принадлежит 2-3 кланам. Почти тот же феодализм что на Востоке, даже еще хуже, там хоть законы для всех одни, а в США говорят одно, делают другое , полное двуличие и лицемерие даже к своим гражданам.
Я не политик и то понимаю, что СССР для США был благом, это соперничество как в спорте, есть на кого равняться или обогнать в чем-то, или найти более модернизованный способ решения задачи. Без достойного партнера или соперника идет деградация. Посмотрите во что превратилась Америка за те 20 лет когда мы были разрушены и деморализованы, у власти США полуграмотные детки из кланов, официальные лица путают и страны, и выдумывают новые "Лим-по-по". Страна работает не на свое когда то свободное общество, а на компании которые наживаются на незаконных войнах, продаже оружия, захвате нефтяных пирогов в мире. И все это не для страны, а для себя.
02.10.2017, 12:24
Гость: Влад 33

Двадцать убитых и более ста раненых ... Данная инфа только что прошла по сводке полиции из Невады..
Кошмар!.. Нет слов.. Людей невинных очень жаль...(((
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