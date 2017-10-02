Порошенко внесет в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко на текущей неделе внесет в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса, сообщила в понедельник представитель президента в украинском парламенте Ирина Луценко.

Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором".

"На этой неделе будет зарегистрирован закон о стратегии возобновления территориальной целостности Украины, освобождения Донбасса", — сказала Луценко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций.

В свою очередь, первый заместитель главы Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что после внесения документа в Раду текст документа будет обсуждаться в рамках неформальной "парламентской минской платформы", передает РИА Новости.

Интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на источник в администрации президента Украины на минувшей неделе сообщило, что законопроект о реинтеграции Донбасса в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной раде и рекомендован к рассмотрению как неотложный. По данным СМИ, новый закон необходимо принять в ближайшее время, до истечения 18 октября срока действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, который так и не применялся.