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Порошенко внесет в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса

19:45 2.10.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

Президент Украины Петр Порошенко на текущей неделе внесет в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса, сообщила в понедельник представитель президента в украинском парламенте Ирина Луценко.

Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором".

"На этой неделе будет зарегистрирован закон о стратегии возобновления территориальной целостности Украины, освобождения Донбасса", — сказала Луценко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций.

В свою очередь, первый заместитель главы Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что после внесения документа в Раду текст документа будет обсуждаться в рамках неформальной "парламентской минской платформы", передает РИА Новости.

Интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на источник в администрации президента Украины на минувшей неделе сообщило, что законопроект о реинтеграции Донбасса в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной раде и рекомендован к рассмотрению как неотложный. По данным СМИ, новый закон необходимо принять в ближайшее время, до истечения 18 октября срока действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, который так и не применялся.

Темы: Украина, Петр Порошенко, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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02.10.2017, 23:51
Гость: Вовинсон

Порошенко - это уважаемый партнер. Он всегда поступает правильно.
02.10.2017, 22:18
Гость: Юляша

А Донбасс эту бендеровскую стряпню подписал ?
Или опять тех,кого собрались "реинтегрировать" спросить забыли,клоуны ?
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