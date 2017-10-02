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Успехи российских добровольцев в Сирии заставили активизироваться пропагандистов ИГИЛ*

15:06 2.10.2017
Изображение с сайта inosmi.ru
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Громкие победы наших ребят в Сирии просто не могли оставить их дела под завесой тайны

САА при поддержке российских добровольцев продолжает наступление на позиции боевиков террористической организации ИГИЛ* в провинции Дейр-эз Зор, при этом особенно ожесточенное сопротивление наступающие встречают на левом берегу Евфрата, где концентрация сил исламистов наиболее высока.

Согласно сообщениям местных СМИ, ключевую роль в форсировании «водной артерии» Сирии сыграли добровольцы группы «Вагнера», и сегодня именно они удерживают позиции и расширяют плацдарм на левом берегу, однако численность антитеррористических сил на этой стратегически важной территории по-прежнему мала.

Несколько дней назад сирийское правительство приняло решение перебросить резервы САА в Дейр-эз Зор из Алеппо, что военные эксперты обозначили крайне необходимой мерой еще несколько недель назад. Таким образом, до прихода подкрепления левый берег придется держать «вагнеровцам» и немногочисленным отрядам правительственных сил.

К сожалению, невозможность создать плотную линию обороны на левом берегу Евфрата приводит к контратакующим действиям террористов, командиры которых прекрасно понимают, что с приходом подкрепления их шансы удержать позиции упадут многократно.

Накануне масштабная вылазка исламистов привела к потере ранее освобожденного населенного пункта аль-Шула. В результате ожесточенных боев, по неподтвержденным данным, погибли двое российских добровольцев и еще двое попали в плен. Никаких фактических подтверждений по этому поводу до сих пор нет, тем не менее, пропагандистские медиа ИГИЛ* посредством своих каналов в социальных сетях стали распространять сообщение о том, что якобы плененные накануне бойцы были сожжены заживо.

Опять же, как и в ситуации «с погибшими», никакой визуализации нет, да и в случае появления каких-либо подтверждающих кадров высока вероятность фальсификации, поскольку пропагандисты террористов на фоне громких поражений радикалов в Сирии и Ираке вынуждены штамповать медиафальшивки, чтобы хоть как-то поддержать моральный дух проигрывающих в войне радикалов. Одной из таких было опубликованное на днях аудиообращение к сторонникам якобы главаря ИГИЛ*, которого ликвидировали три месяца назад, что, к слову, подтвердили и сами боевики.

При этом факт того, что группа «Вагнера» стала целью пропагандистов ИГИЛ*, говорит только об одном – бойцы российских добровольческих отрядов, принявшие героическое решение вступить в бой с терроризмом на дальних подступах, за время войны стали ключевой и ужасающей для исламистов силой в антитеррористической борьбе.

Подтверждает это и сообщения сирийских СМИ, неоднократно заявлявших, что именно российские добровольцы действуют в качестве разведывательных отрядов, выступающих против радикалов на передовой, а громкая победа в Акербате, где «вагнеровцы» всего за несколько недель выбили боевиков из города, удерживаемого исламистами несколько лет, заставила шуметь об успехах российских добровольцев даже западные СМИ.

Громкие победы наших ребят в Сирии просто не могли оставить их дела под завесой тайны, и сегодня добровольцы активно героизируются пользователями Сети, которые отмечают высочайшую силу духа и самоотверженность, которые позволяют добровольцам демонстрировать невероятную эффективность в борьбе против терзающей мир террористической угрозы.

*«Исламское государство» (ИГИЛ)- террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории РФ

Темы: Сирия
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Комментарии читателей
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02.10.2017, 21:58
Гость: Иван

Читаем ИГИЛ, ввиду имеем США.
02.10.2017, 20:16
Гость: demos

Гру́ппа Ва́гнера — неофициальное название для группы российских наемников (частной военной компании), действовавших на территории Сирии в 2014—2017 гг. Группа комплектовалась из отставных офицеров различных российских силовых ведомств.
02.10.2017, 20:07
Гость: дан

хотелось бы узнать -а сколько зарабатывают вагнеровские добровольцы а так же есть ли в Сирии трактористы-машинисты и как они добираются до Сирии
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