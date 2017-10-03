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Лукашенко лишь играет в примирение с Западом

12:31 3.10.2017 , Петр Акопов
Фото с сайта president.gov.by
Фото с сайта president.gov.by
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Президент Белоруссии заявил, что его страна преодолела разногласия и смогла укрепить отношения со странами Запада

Подобные высказывания из уст белорусского лидера в последние пару лет звучат все чаще – и среди слишком нервных российских наблюдателей становятся поводом для беспокойства.

«Лукашенко уходит на Запад!» – есть ли под этими опасениями какие-то основания?

В понедельник Александр Лукашенко принимал верительные грамоты у иностранных послов, среди которых были и послы двух европейских государств. В своей приветственной речи президент Белоруссии сказал, что его страна – это «миролюбивое, стабильное и безопасное государство», которое в диалоге со своими партнерами «всегда придерживается принципов открытости, честности, равноправия и справедливости»:

«Сейчас, когда ситуация в мире далека от спокойной, эти подходы особенно ценны. Именно последовательная и прагматичная политика помогла нам нормализовать и укрепить отношения с западными странами. Мы смогли преодолеть разногласия и сейчас строим новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов».

О нормализации отношений с Западом Лукашенко говорит уже не первый раз – после того, как в феврале прошлого года Евросоюз снял санкции с него лично и с белорусских чиновников, улучшение отношений с западными странами постоянно ставится им себе в заслугу. Это вызывает раздражение у некоторых россиян – как же так, мы с Западом в конфликте, а наш ближайший союзник хвастается хорошими отношениями с «враждебной заграницей».

Это примитивные и, мягко говоря, несправедливые упреки. Лукашенко и Белоруссия остаются нашими ближайшими союзниками, а отношения этой страны с Западом не идут ни в какое сравнение с российско-белорусскими. Просто Минск констатирует очевидное: практически отсутствовавшие отношения с Европой в последние годы возобновились и развиваются. И то, что это происходит не за счет отношений с Россией, очевидно.

Что такое для нас Белоруссия? Это не просто ближайший союзник – это братская страна, сохранившая приверженность союзу с нами вопреки любым изменениям в мире. Да, украинский кризис заставил Лукашенко занять более осторожную позицию по отношению к Украине. Он не хочет ссориться со своим соседом, с братской страной, временно утащенной Западом в свои сети. Но это не значит, что Минск может пойти по пути Киева.

В отличие от Украины, в Белоруссии в постсоветский период прозападная элита не смогла сформировать и тем более получить власть. С момента прихода к власти в 1994 году Лукашенко формировал номенклатуру нового государства на антизападнических и русофильских принципах.

Да, после того же 2014 года Минск стал больше апеллировать к историческим событиям, как бы объясняющим истоки самостоятельности белорусского народа – как бы не желая распространения русского мира. Но все понимают, что белорусы являются такой же частью русского мира, как и украинцы. И в этом нет ничего уничижительного для нынешней Белоруссии.

Судьба сложилась так, что, вопреки даже своей воле, Белоруссия «обрела независимость», стала самостоятельным государством, отдельным от России – но сохранила понимание нашего единства. Которое выше государственных границ – и вполне может какое-то время мириться с их присутствием. Тем более что мы входим в одно Союзное государство – да, во многом формальное, но все же. И входим в общий Евразийский экономический союз, уровень интеграции в котором будет расти с каждым годом.

А отношения с Западом не являются для Минска чем-то антироссийским – более того, большую часть своей истории Республика Беларусь прожила в жесткой конфронтации с западными странами. США и ЕС обвиняли Лукашенко в нарушении прав человека, в фальсификации выборов, в преследовании оппозиции, в общем, во всех возможных грехах. Причиной было понятное недовольство тем фактом, что Запад никак не мог включить Белоруссию в свою орбиту, то есть оторвать от России – Лукашенко не давал.

И получал за это титул «последнего диктатора Европы» и санкции. Только персональные санкции против него действовали почти 10 лет, а вообще санкции ЕС против Белоруссии начали вводить еще в 1998-м. А отменены они были в феврале 2016-го – причем не все – и вовсе не благодаря уступкам Минска.

Дело в том, что изменилась сама ситуация вокруг Белоруссии – начался открытый конфликт между Западом и Россией. Поводом к нему стала попытка евроинтеграции Украины, то есть ее отрыва от русского мира. Ответная реакция России вызвала переход Запада к политике санкций и прямого давления на Москву, в ходе которой поменялось, точнее, скорректировалось отношение и к Белоруссии. Если раньше она была изгоем, то теперь изгоя попытались сделать из России – а Белоруссию привлечь к антироссийскому фронту.

Понятно, что на перерождение Лукашенко на Западе всерьез не рассчитывали – но все же почему не поиграть, не порасшатывать, не попробовать? Тем более что и сам Минск попытался воспользоваться удобным поводом для нормализации отношений с Западом.

Прорыв западной блокады произошел осенью 2014-го в Минске, когда на встречу с Владимиром Путиным и Петром Порошенко туда прилетели Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Лукашенко не участвовал в переговорах «четверки», но встречал и принимал гостей – и сам факт присутствия немецкого канцлера и французского президента в столице Белоруссии демонстрировал, что ЕС больше не считает Лукашенко изгоем.

Действительно, зачем делать исчадие ада из какого-то «батьки», когда на эту роль теперь назначен коварный «царь»? Так что получается, что Путин помог Лукашенко улучшить отношения с Европой.

Если же говорить серьезно, то России нет никакого неудобства от того, что Минск улучшает свои связи с Европой. Во-первых, они все равно остаются более чем скромными – обе стороны осторожничают, понимая, что с ними играют. Президент Белоруссии не ездит по европейским странам – и к нему не приезжают европейские лидеры.

Во-вторых, сам Лукашенко зорко следит за тем, чтобы Запад не смог получить в его стране даже подобие той опоры, которая была у евроинтеграторов на Украине.

Да, в Белоруссии западниками ведется определенная работа среди молодежи и католических кругов, но ее масштабы несравнимы с тем, что было на Украине.

Чего хочет Минск от отношений с Западом? Кроме того, что там надеются на улучшение инвестиционного климата, Лукашенко хочет стать мостом между Россией и Европой. Сыграть роль своеобразного примирителя, прежде всего через урегулирование украинского кризиса. Точнее, имитацию урегулирования – ведь понятно, что Минские соглашения невыполнимы. Но учитывая, что Евросоюз все больше заинтересован в том, чтобы «изобразить прогресс» в их реализации, Белоруссия может рассчитывать на свою часть лавров миротворца. При этом для Запада Белоруссия остается просто младшим партнером Москвы.

Так что все все правильно понимают – и лишь говорят красивые слова о преодолении и улучшении. На которые России нужно реагировать правильно – с пониманием и улыбкой, а не гневом или настороженностью.

Темы: Белоруссия, Внешняя политика Белоруссии, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
Источник: «Взгляд»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.10.2017, 18:18
Гость: старый кубаноид

Это точно, какие нам русским, белоруссы братья? Героин не привезут, голову девочке не отрежут, метро не взорвут, запросто так на дорогах не убивают, ну а в перерывах между этими делами занимаются извозом и шпаклеванием. Счетоводы считают русских в Белоруссии, конечно после геноцида русского населения в России, кстати продолжающегося, сотен терактов, кому нужен российский русский мир?
03.10.2017, 17:30
Гость: АГД

Вам ваши братья, что чуть южнее, Хатынь спалили.
03.10.2017, 16:53
Гость: спокойный

в 1994г когда лукашенко пришел к власти у того поколения белоруссов не было понятия национальностей они считали себя гражданами ссср со столицей в москве и поэтому минск столицей не считали и поэтому главная задача лукашенко было при сохранении социальной стабильности в белоруссии вырастить новое поколение граждан для которых столицей был бы минск а москва одно из столиц соседних государств его задача была так же как и библейского пророка моисея или провести народ между сцилой и харибдой по моему это ему удается выросло новое поколение белоруссов поколение его старшего сына для которых минск столица старшее поколение для которого столица москва уходит через какое то время он все больше и больше идти на запад в стороны от россии развивая внутреннюю демократию на базе нового поколения для которого белоруссия родина
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