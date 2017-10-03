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Михаил Саакашвили попросил о политическом убежище на Украине

18:00 3.10.2017
Фото Mstyslav Chernov/Unframe с сайта wikimedia.org
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Экс-президент Грузии, лидер политической партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине. Об этом рассказал его адвокат.

«Обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты и политического убежища — это, по сути, одно и то же. Просто в быту чаще используют понятие "политическое убежище"», — сообщил адвокат Маркиян Галабала.

По его словам, Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток, пишет издание Украина.ру.

Ранее генеральный прокурор Украины назвал причины, которые мешают экстрадиции экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в Грузию. Он рассказал, что Саакашвили после пересечения украинской границы подал документы в миграционную службу МВД, которые, согласно международным обязательствам, препятствуют его экстрадиции.

22 сентября Мостисский районный суд оштрафовал Саакашвили на 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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03.10.2017, 22:21
Гость: Авторы КМ

с русским языком не дружат.
Вот ещё: "Саакашвили после пересечения украинской границы подал документы в миграционную службу МВД, которые, согласно международным обязательствам, препятствуют его экстрадиции"
-- документы препятствуют экстрадиции... брррр.
03.10.2017, 18:47
Гость: Чего не сделаешь ради того,

чтобы в Грузию не выдали...
03.10.2017, 18:38
Гость: о политическом убежище на Украине

Только мне кажется что просят "политического убежища", а
не "о политическом убежище"?
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