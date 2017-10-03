Вице-президент канала CBS уволена за комментарии о жертвах в Лас-Вегасе

Телеканал CBS уволил своего старшего вице-президента Хэйли Гефтман-Голд за комментарии в фейсбуке о погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе.

Гефтман-Голд написала, что не испытывает сочувствия к погибшим, так как посетители фестиваля кантри-музыки, по которым стрелял Стивен Пэддок, скорее всего были сторонниками Республиканской партии — «республиканцами со стволами», сообщает The Washington Post.

Комментарии Гефтман-Голд, которые в настоящий момент недоступны в фейсбуке, вызвали широкий резонанс. В частности, в соцсетях были сформированы несколько групп с требованием уволить ее с поста вице-президента и запущен сбор подписей под соответствующей онлайн-петицией.

Руководство CBS назвало комментарии Гефтман-Голд «абсолютно неприемлемыми» и противоречащими политике канала. «Наши сердца с жертвами стрельбы в Лас-Вегасе и членами их семей», — подчеркивается в заявлении CBS.

«Эта личность, работавшая с нами около года, нарушила стандарты нашей компании и более не является сотрудником CBS», — говорится в заявлении, распространенном телеканалом.

В Лас-Вегасе вечером 1 октября постоялец гостиницы «Мандалай Бэй» открыл из окна своего номера огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки. По последним данным, погибли 59 человек, 527 получили ранения. Стрелявший — 64-летний Стивен Пэддок — покончил с собой.

Мотивы Пэддока — пенсионера, проживавшего около Лас-Вегаса — пока не установлены. Появлялись сообщения, что Пэддок может быть связан с «Исламским государством», однако ФБР это опровергло.

По числу жертв стрельба в Лас-Вегасе стала крупнейшим массовым убийством в новейшей истории США.