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Вице-президент канала CBS уволена за комментарии о жертвах в Лас-Вегасе

09:13 3.10.2017
Изображение с сайта cbs.com
Изображение с сайта cbs.com
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Телеканал CBS уволил своего старшего вице-президента Хэйли Гефтман-Голд за комментарии в фейсбуке о погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе.

Гефтман-Голд написала, что не испытывает сочувствия к погибшим, так как посетители фестиваля кантри-музыки, по которым стрелял Стивен Пэддок, скорее всего были сторонниками Республиканской партии — «республиканцами со стволами», сообщает The Washington Post.

Комментарии Гефтман-Голд, которые в настоящий момент недоступны в фейсбуке, вызвали широкий резонанс. В частности, в соцсетях были сформированы несколько групп с требованием уволить ее с поста вице-президента и запущен сбор подписей под соответствующей онлайн-петицией.

Руководство CBS назвало комментарии Гефтман-Голд «абсолютно неприемлемыми» и противоречащими политике канала. «Наши сердца с жертвами стрельбы в Лас-Вегасе и членами их семей», — подчеркивается в заявлении CBS.

«Эта личность, работавшая с нами около года, нарушила стандарты нашей компании и более не является сотрудником CBS», — говорится в заявлении, распространенном телеканалом.

В Лас-Вегасе вечером 1 октября постоялец гостиницы «Мандалай Бэй» открыл из окна своего номера огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки. По последним данным, погибли 59 человек, 527 получили ранения. Стрелявший — 64-летний Стивен Пэддок — покончил с собой.

Мотивы Пэддока — пенсионера, проживавшего около Лас-Вегаса — пока не установлены. Появлялись сообщения, что Пэддок может быть связан с «Исламским государством», однако ФБР это опровергло.

По числу жертв стрельба в Лас-Вегасе стала крупнейшим массовым убийством в новейшей истории США.

Темы: США, Борьба с терроризмом в мире
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Комментарии читателей
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03.10.2017, 12:52
Гость: Не озвучено логическое звено девушкой:

"Вы ЗА стволы дОма - так вот вам 'веселая' жизнь". Да плюс озвучены эмоции не в ту степь. Но не желает учитывать:
А если общенациональное бедствие или глобальное? Тогда что? Какое будет умозаключение?
См. к.ф. " The Day After".
03.10.2017, 12:13
Гость: А это "вояка"

способен мыслить... )
03.10.2017, 12:12
Гость: Видимо,

бывший старший вице-президент телеканал CBS Хэйли Гефтман-Голд является большой поклонницей Х.Клинтон... И у неё с головой проблемы. Лечиться у психиатра!
Все комментарии (8)
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