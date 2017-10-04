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Убийца 58 человек в Лас-Вегасе окружил свой номер камерами наблюдения

14:52 4.10.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Американец Стивен Пэддок, застреливший 58 человек на кантри-фестивале в Лас-Вегасе, расставил несколько камер наблюдения как в номере отеля, откуда он стрелял, так и в коридоре гостиницы. Как пишет CNN, вероятно, он следил с помощью камер за подходами к номеру.

Одна из камер была направлена на дверной глазок в номере Пэддока. Куда передавалось изображение с них, не сообщается.

Как ранее сообщалось, Пэддок покончил с собой, когда номер начали штурмовать спецназовцы. В номере нашли несколько десятков ружей и пистолетов. 12 из них были модифицированы таким образом, что позволяли вести из полуавтоматического оружия стрельбу со скоростью несколько выстрелов в секунду.

Стивен Пэддок открыл стрельбу по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе из номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay вечером 1 октября. 64-летний мужчина стрелял на протяжении десяти минут, после чего покончил с собой.

Видео из номера стрелка

Погибли 58 человек, более 500 получили ранения. Ранее сообщалось, что погибших было 59, но позднее в полиции уточнили эти сведения.

В ходе расследования было установлено, что Пэддок незадолго до массового убийства перевел около 100 тысяч долларов на счет на Филиппинах, откуда родом Марилу Дэнли, с которой он состоял в отношениях. Дэнли первоначально объявили в розыск, но потом установили, что она не имеет отношения к преступлению и не находилась в этот момент в США. 3 октября она приехала в Соединенные Штаты и была допрошена полицией.

Совершенное Пэддоком преступление — крупнейшее массовое убийство в современной истории США.

Темы: США, Борьба с терроризмом в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.10.2017, 17:55
Гость: Алексей

В этой трагедии естт масса вопросов, один из них - как один человек пронёс в гостиницу столько оружия, что персонал не в состоянии был заметить странность происходящего? Второй вопрос - из толпы в несколько десятков тысяч не нашлось никого, кто бы снял срелявшего? Это всё больше походит на постановку специальных служб, которые намеренно палили из окон, а виноват оказался один, покончивший собой.
04.10.2017, 16:22
Гость: Skeptik

На Зироухэдж статья называется
16 Unanswered Questions ...
04.10.2017, 15:02
Гость: Skeptik

Стивен Пэддок?
Похоже что туда его подбросили мертвым.
Возникает очень много нестыковок и вопросов
Расстрел организовали сатанисты Клинтон!
Над жертвами республиканцами потом публично посмеялись в замбо яшике!
Это технология запугивания и прямого давления на республиканцев!
Сделано по одному сценарию с сожжением укро фашистами в Одессе,
расстреле в Киеве.
Укро фашизм шагает по США, Укро фашизм по американским меркам
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