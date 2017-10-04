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Директор ФСБ рассказал о новой стратегической цели террористов

14:03 4.10.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что главари террористических организаций, таких как ИГИЛ (организация запрещена в России), поставили новую задачу, сообщает «Интерфакс».

По словам Бортникова, их целью сейчас является создание новой всемирной террористической сети. «Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари террористических организаций в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети», - заявил он, добавив, что в текущем году количество жертв нападений террористов в различных странах мира «исчисляются сотнями».

Он отметил, что в настоящее время главари перераспределяют силы и средства и целенаправленно «расползаются»за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах для создания в них новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов. Наиболее интенсивно они перемещаются в Афганистан, откуда перебираются в Центральную Азию, Иран, Китай и Индию.

«Используя афганский плацдарм, террористы предпринимают попытки совершать атаки и против России», - подчеркнул Бортников.

Также международные террористические организации расширяют связи в хакерском сообществе, что позволит им перенаправить кибератаки на объекты критической инфраструктуры с целью спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы.

Темы: Борьба с терроризмом в России, Исламистские экстремисты и террористы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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04.10.2017, 17:06
Гость: А чё?

Все силовые структуры и министерства России работают на коммерческой основе, как и само правительство, думка, совфед и президентский аппарат. Весь этот хозрасчёт был установлен с начала 2000-х годов. Поцриоты делают бабки по команде главного патриота страны, а те, кто имеет наглость крысятничать, впадают немилость и даже иногда на нары, до осознания вины и возмещения убытков.
04.10.2017, 16:03
Гость: Иван

Ничего нового. Мировая террористическая сеть давно создана Соединенными штатами и ИГИЛ ее часть.
04.10.2017, 15:35
Гость: грит

В ФСБ не идиоты, это они нас считают идиотами.
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