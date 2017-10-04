Директор ФСБ рассказал о новой стратегической цели террористов

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что главари террористических организаций, таких как ИГИЛ (организация запрещена в России), поставили новую задачу, сообщает «Интерфакс».

По словам Бортникова, их целью сейчас является создание новой всемирной террористической сети. «Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари террористических организаций в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети», - заявил он, добавив, что в текущем году количество жертв нападений террористов в различных странах мира «исчисляются сотнями».

Он отметил, что в настоящее время главари перераспределяют силы и средства и целенаправленно «расползаются»за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах для создания в них новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов. Наиболее интенсивно они перемещаются в Афганистан, откуда перебираются в Центральную Азию, Иран, Китай и Индию.

«Используя афганский плацдарм, террористы предпринимают попытки совершать атаки и против России», - подчеркнул Бортников.

Также международные террористические организации расширяют связи в хакерском сообществе, что позволит им перенаправить кибератаки на объекты критической инфраструктуры с целью спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы.