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В КНДР запрещена продажа бензина обычным гражданам

11:49 4.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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С конца сентября в КНДР прекращена продажа бензина на автозаправках для всех клиентов, кроме высокопоставленных деятелей Трудовой партии Кореи, правительства, вооруженных сил и спецслужб.

Как пишут «Известия» со ссылкой на японское издание «Асахи», данный запрет связан с ограничением экспорта нефти и нефтепродуктов в КНДР со стороны Совета Безопасности ООН.

На данный момент бензин на заправках могут получить только владельцы автомобилей, чьи номера начинаются с цифр 727.

Отмечается, что власти Северной Кореи постоянно поддерживают стратегический запас в 1 млн. т. топлива на случай войны. Теперь же было решено удвоить данный запас.

Ранее США заявили, что считают невозможным переговоры с КНДР по ядерной программе, пока там продолжаются ядерные испытания. 

Темы: Северная Корея, США, Ядерное оружие, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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04.10.2017, 17:53
Гость: ВВВ

Объективно говоря "ещё не вечер". У России всё ещё впереди - "дна"-то ещё не достигли!
04.10.2017, 17:51
Гость: ВВВ

Всё же лучше, чем собственные медучреждения и санатории у судейских - воздух станет чище.
04.10.2017, 16:48
Гость: mesozoic_2

Изначальный источник всех данных о КНДР - одна газета в Южной Корее...
+
они там писали и о расстреле ракетами ПВО министров, а с гранатометов...что они только не пишут....
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