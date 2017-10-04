В КНДР запрещена продажа бензина обычным гражданам

С конца сентября в КНДР прекращена продажа бензина на автозаправках для всех клиентов, кроме высокопоставленных деятелей Трудовой партии Кореи, правительства, вооруженных сил и спецслужб.

Как пишут «Известия» со ссылкой на японское издание «Асахи», данный запрет связан с ограничением экспорта нефти и нефтепродуктов в КНДР со стороны Совета Безопасности ООН.

На данный момент бензин на заправках могут получить только владельцы автомобилей, чьи номера начинаются с цифр 727.

Отмечается, что власти Северной Кореи постоянно поддерживают стратегический запас в 1 млн. т. топлива на случай войны. Теперь же было решено удвоить данный запас.

Ранее США заявили, что считают невозможным переговоры с КНДР по ядерной программе, пока там продолжаются ядерные испытания.