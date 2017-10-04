Петр Порошенко внес в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко сегодня внес в Верховную Раду законопроект о реинтеграции Донбасса, сообщает ТАСС. Сегодня в профильных комитетах начнется рассмотрение документа, затем проект закона передадут в комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, после чего вынесут на обсуждение парламента.

Проект закона президент назвал "неотложным" и передал руководству парламента. В документе Россия названа "страной-агрессором", которая "временно оккупировала" часть украинской территории с помощью регулярной армии. Также утверждается, что Москва "поддерживала терроризм на Украине".

В документе говорится, что «Россия инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории», направляет в самопровозглашенные ЛНР и ДНР военных советников и инструкторов, а также «поддерживает вооруженные банды и группы наемников». Руководство неподконтрольными Киеву территориями в законопроекте названо «оккупационной администрацией России».

Освобождение региона названо в документе "целью государственной политики".

Новый закон парламенту необходимо принять в ближайшее время — до 18 ноября, пока не истек срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, который так и не применялся.