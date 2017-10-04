Ростислав Ищенко. Утешительный приз

Ростислав Ищенко: Меня трудно впечатлить, но комментарий Волкера, данный по поводу взрывов на складах в Калиновке, восхитил

Надо отдать должное Курту Волкеру. Это — настоящий дипломат, умеющий высказаться так, что и волки сыты, и козлы довольны, и капуста цела. Меня трудно впечатлить, но комментарий Волкера, данный по поводу взрывов на складах в Калиновке, восхитил. Лаконично, в четырёх предложениях, укладывающихся в три с половиной строки, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины сумел обозначить наиболее вероятные версии причин взрывов, продемонстрировать, что США глубоко наплевать на внутриукраинские разборки и вмешиваться в этот увлекательный процесс они не будут, обозначить независимость внешней политики Вашингтона от ситуации на Украине и при этом никого прямо не назвать и никого не обидеть.

Цитата: «Мы не знаем всех обстоятельств. Многие заинтересованы во взрывах. Также существует большая вероятность несчастного случая. Думаю, что решение США о предоставлении оружия будет приниматься, исходя из целей Соединённых Штатов в этом вопросе».

Обращаю внимание, что Волкер не поддержал попытку части ориентированных на Порошенко СМИ и политиков в очередной раз обвинить Россию, которая при помощи своих вездесущих «беспилотников» раз за разом взрывает украинские склады. В то же время, он не поддержал и атаку «Народного фронта» (группировки Яценюка-Турчинова-Авакова) на порошенковских генералов (начальника генштаба Муженко и министра обороны Полторака), обеспечивающих президенту условный контроль над армией, по крайней мере блокирующих возможность армейского путча.

Волкер обозначил устраивающую его версию «несчастного случая», но прямо указал, что «многие заинтересованы во взрывах». Многие — это украинские политики. Если бы речь шла о России или ДНР/ЛНР, конкретизация «заинтересованных лиц» последовала бы немедленно. Фактически американский куратор Украины сообщил своим подопечным, что США в курсе их внутренней войны за президентство. Предпочтения никому оказывать не собираются, но желают, чтобы любые преступления, совершённые сторонами в ходе этой войны, списывались на досадные случайности или несчастные случаи.

Однако настоящим шедевром является последняя фраза Волкера. Он не пообещал Украине оружие, но и не отказал в нём. Кто как хочет, тот так эту фразу может и толковать. При этом он ещё раз умудрился подчеркнуть, что события на Украине никак не способны повлиять на планы США, которые при принятии решений будут руководствоваться исключительно целями своей политики.

Всё это очень плохие новости для Петра Алексеевича Порошенко. Волкер, по сути, говорит его оппонентам: Да убейте вы уже этого кондитера, только оформите это так, будто он поскользнулся и сам в лестничный пролёт упал.

Но это плохие новости и для его потенциальных сменщиков. Они-то рассчитывали убедить Вашингтон в том, что Порошенко — коррупционер и мерзавец, а сами они белые и пушистые. Посему пусть США дадут разрешение свергнуть Порошенко, а потом пусть обеспечат финансово-политическую и военную поддержку новому (постпорошенковскому) режиму. На выбор Вашингтону было даже подготовлено четыре конкурирующих проекта:

1. Переход к открытой нацистской диктатуре на базе «Народного фронта» (Яценюк — политическое обеспечение, Турчинов, Аваков — силовое).

2. Умеренный русофобский режим порошенковского типа с иными (Тимошенко, Коломойский, Наливайченко, Садовый, если прорвётся, то и Саакашвили) людьми во главе.

3. Нейтрально-проевропейское правительство аналогичное режиму Януковича, пытающееся мирно вернуть Донбасс, уладить отношения с Россией и на этой базе восстановить экономику. Это проект группы Лёвочкина-Бойко и их «Оппозиционного блока».

Аналогичные идеи высказывает Виктор Медведчук, но лично он не имеет необходимого для каких-либо серьёзных действий ресурса. Последние лет десять он играл с Тимошенко, пытаясь действовать за счёт её ресурсной базы. Но группировка Тимошенко-Коломойского физически не сможет слишком сильно отклониться от курса Порошенко, поскольку ради сохранения власти будет опираться на те же русофобские силы, что и он. Максимум, что они могут попытаться сделать — завершить войну в Донбассе, реально прекратив боевые действия и согласившись на ввод миротворцев на линию разграничения. Тем самым они смогут законсервировать ситуацию, в которой ДНР/ЛНР остаются непризнанными образованиями, контролирующими от трети до половины бывших Луганской и Донецкой областей, а остальная территория консолидируется под властью режима.

4. Радикально-нейтральный проект Рабиновича-Мураева, предполагающий выдвижение пары-тройки «новых лидеров», которые временно отложат европейскую интеграцию и попытаются кардинально улучшить отношения с Россией для того, чтобы получить от Москвы финансовые, экономические и политические преференции, которые позволили бы Украине стабилизировать политическую и экономическую ситуацию в стране, после чего вернутся к политике «евроинтеграции». О нереалистичности проекта свидетельствует бесплодность поездок мураевских эмиссаров в Москву, но на всякий случай его американцы не закрывают (без их доброй воли оба политика и их СМИ были бы уже сто раз люстрированы, посажены, а кто-то мог бы уже и в окно выброситься или застрелиться из охотничьего ружья двенадцатью выстрелами в голову).

Заявление Волкера, который чётко разделил ситуацию на Украине и интересы США, предлагает не только Порошенко, но и любой группе его потенциальных сменщиков со своими проблемами разбираться самостоятельно.

США не отказываются использовать Украину в своих интересах, они просто сообщают украинским политикам, что не собираются финансировать их проекты. Согласитесь, что использование не предполагает обязательного финансирования. И в этом отношении Волкер и Госдеп, от имени которого он говорит, абсолютно правы.

США много потратили на то, чтобы к власти на Украине пришли проамериканские политики. Теперь там проамериканскими являются не только официальная власть и все виды легальной оппозиции, но даже псевдо полуподпольная оппозиция в лице руководства запрещённой КПУ. И деваться всем им некуда. Так зачем им ещё и платить?

Уже понятно не только американцам, но даже относительно адекватным украинским политикам и экспертам, что украинское государство не будет жить долго и счастливо. Его «мене, мене, текел, упарсин» были начертаны ещё в 2004 году, с принятием решения о неконституционном третьем туре президентских выборов. С тех пор украинская государственность катилась по наклонной плоскости, всё сильнее делегитимируясь, экономически деградируя и рассыпаясь на ходу.

Просто ещё в 2014-2016 годах сторонникам суверенной Украины (любым: левым, правым, пророссийским, проамериканским) не хотелось себе в этом признаваться. Теплилась надежда, что Украина понадобится американцам, как таран против России и они её спасут.

Но Украина оказалась слишком дорогим тараном. Это всё равно, что разбивать ворота крепости золотым бревном и обстреливать её гарнизон стрелами с бриллиантовыми наконечниками. Соглашение об ассоциации не просто способствовало уничтожению украинской экономики, оно оторвало Украину от живительного российского рынка.

Для того, чтобы хотя бы вернуть государство на тот не слишком зажиточный уровень, который у него был при Януковиче, в него необходимо вкладывать ежегодно десятки миллиардов долларов, которые раньше Украина зарабатывала в РФ. Теперь эти деньги в основном остаются в России.

Запад был согласен интегрировать Украину в свои структуры, но так, чтобы Россия заплатила за эту интеграцию. Поскольку Россия платить отказалась, то и интерес Запада к Украине пропал. Теперь киевские политики могут выкручиваться как хотят.

В Вашингтоне абсолютно уверены, что изменить «идеалам свободного мира» и переметнуться к России они всё равно не смогут. Они многократные предатели, к тому же военные преступники, да ещё ненавидимые своим народом. Если бы они и решились предложить Кремлю свои услуги, принятие таковых было бы аналогично принятию в апреле 1945 года на службу в Красную Армию дивизии СС «Галиция»: смысла никакого, пользы тоже, зато испачкаешься знатно.

Так что, говорит Волкер, пожалуйста, господа Порошенко, Тимошенко, Аваков, Турчинов, Яценюк, Коломойский и прочие, убивайте друг друга сколько хотите и как хотите. Только для внешнего мира необходимо сохранять легитимность проходящих на Украине процессов. В таком случае денег-то США не дадут, но политическая и дипломатическая поддержка (в рамках интересов Вашингтона) будет оказана.

Если, однако, украинские политики решат, что слушаться западных партнёров более не обязательно и, раз они денег не дают, то всё позволено, Запад при первом же эксцессе, имеющим характер вооружённого гражданского конфликта вне территории Донбасса (тем более в Киеве), осудит весь коррумпированный украинский политикум и устранится от участия в разрешении ситуации. В гражданской войне ставленников Запада против ставленников Запада Западу поддерживать некого.

Так что шанс у Порошенко есть. Запад отказался его поддерживать, но он и отказался санкционировать его силовое свержение. А квази легитимное выяснение отношений позволяет Петру Алексеевичу попытаться компенсировать силовой ресурс оппонентов своими полномочиями. Он не может без согласия Рады отправлять в отставку министров, однако имеет право отстранять их от исполнения служебных обязанностей, если пока подконтрольная Порошенко генпрокуратура обвинит их в уголовном преступлении (министры, в отличие от депутатов, не обладают иммунитетом от уголовного преследования).

Ну а раз уж сам Волкер говорит о том, что заинтересованных во взрывах складов в Калиновке было много, то и Луценко может прекратить поиски «российского беспилотника» и найти «организатора взрывов» среди оппонентов Порошенко.

Это очень большой риск, на который Порошенко вряд ли решится, поскольку такие действия могут спровоцировать оппонентов на вооружённое выступление, независимо от того, что думает по этому поводу Запад. Своя рубашка к телу ближе. Но перехват инициативы — единственная надежда Порошенко на благополучный для него лично исход текущего украинского внутриполитического кризиса. В долгую он рано или поздно проигрывает.

Отстраняя же силовиков, на которых опираются оппоненты, по обвинению в уголовных преступлениях, Порошенко не переступает проведённую Западом «красную линию» легитимности, в то же время ставя своих оппонентов перед выбором: не применять силу и рисковать проигрышем выигранной политической партии либо плюнуть на предостережения Запада и сослаться на «восстание замученного народа», которое не удалось предотвратить.

Но даже если Порошенко удастся сразу убить, вооружённый мятеж, начатый без воли Запада, легко перетечёт в гражданскую войну всех против всех. Слишком много амбициозных политиков уже сбилось в конкурирующие группировки. Слишком много частных армий (в том числе и регионального уровня) сформировано помимо общенациональных силовых структур. Слишком разложены сами силовики, чтобы в условиях мятежа и разгорающегося гражданского конфликта можно было рассчитывать на сохранение централизованного контроля над ними.

Только недвусмысленный выбор Западом конкретного фаворита мог бы временно, хоть и не надолго стабилизировать ситуацию на Украине. Но Запад от этой почётной миссии уклоняется, чем дальше, тем упорнее. А значит, вопрос заключается не в том, что именно произойдёт, а когда украинский кризис перейдёт в горячую фазу.

Это будет знаковый переход, дающий старт последнему этапу деградации украинской государственности, который будет ознаменован самоуничтожением сформированной в 90-е олигархической украинской элиты. Поскольку же именно эта элита является носителем идеи украинской «евроинтеграции», то с её ликвидацией исчезнет и база украинской евроориентированной олигархической республики.

Дальнейший гражданский конфликт будет развиваться между идейными нацистами, сторонниками максимальной террористической централизации власти и бандитскими региональными формированиями, ориентированными на местное самостийничество или на присоединение к соседним государствам.

Лучший способ легализовать раздел остатков Украины — пойти по сирийскому варианту и создать международную коалицию против бандеровских террористов, по аналогии с той, что добивает в Сирии террористов исламских.

Интересно, что ситуация складывается таким образом, что, как и в Сирии, первым создавать коалицию для им же выкормленных бандеровцев будет вынужден Запад, который и на Ближнем Востоке первым вынужден был начать войну против им же выращенных исламистов.

Впрочем, в отличие от последних, бандеровцев, судя по всему, будут и в правду уничтожать без жалости, так что они ещё вспомнят гуманизм советской власти в целом и товарища Сталина в частности. Может быть, даже Россию попросят ввести войска, чтобы защитить их от европейской интеграционной агрессии.

