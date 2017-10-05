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Парламенту Каталонии запретили собираться для объявления независимости

17:05 5.10.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Конституционный суд Испании отменил заседание каталонского парламента, запланированное на понедельник, 9 октября. На этом заседании депутаты хотели объявить о независимости Каталонии. Об этом сообщает AP.

Суд постановил, что декларация независимости нарушит Конституцию и «сделает ничтожными» полномочия депутатов. КС также предупредил, что любые попытки провести сессию будут считаться незаконными.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании. Его проведение было также запрещено Конституционным судом. По результатам голосования власти Каталонии объявили, что за отделение от Испании выступили 90% участников референдума.

Во время голосования произошли стычки протестующих с полицией, в которых, по данным каталонских медиков, пострадали более 800 человек.

Перед референдумом центральные власти Испании арестовали нескольких его организаторов и конфисковали бюллетени и урны. Сам референдум Мадрид впоследствии объявил нелегитимным, так как там не было контроля за повторным голосованием, а бюллетени можно было распечатать дома.

Король Испании Филипп VI объявил, что Каталония пытается сломать единство страны и нарушить гармонию сосуществования народов.

Темы: Испания, Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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05.10.2017, 19:57
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Монтесуме II похоже скоро придет конец, Кортеса и Писарро со своими конкистадорами приготовились.
Последний император ацтеков с 1502 из династии Акамапичтли. В 1507 году короновался как император мира. Шестой или восьмой сын императора Ашаякатля и его двоюродной сестры, дочери короля города Истапалапана, имя которой было, вероятно, Хочиквейетль. Как император Монтесума II стоял во главе Тройственного Союза, в который помимо ацтекского Мехико входили город акольхуа Тескоко и город тепанеков Тлакопан, имевшие собственных королей, вассальных ацтекам.
05.10.2017, 19:11
Гость: А чё?

Обходных правовых путей при желании вагон и маленькая тележка. Вплоть до возбуждения уголовного дела против самого короля и премьера, посягнувших на жизнь и здоровье тысяч людей, и непризнании действия самой конституции на территории, подвергшейся неспровоцированному нападению и массовому избиению тысяч людей.
05.10.2017, 19:05
Гость: Поручик в отставке

Следует заметить, что Испания - конституционная парламентская монархия.
Поэтому события выглядят, как если бы в Российской Империи Финляндия решила отделиться. Это нехорошо...
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