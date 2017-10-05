Парламенту Каталонии запретили собираться для объявления независимости

Конституционный суд Испании отменил заседание каталонского парламента, запланированное на понедельник, 9 октября. На этом заседании депутаты хотели объявить о независимости Каталонии. Об этом сообщает AP.

Суд постановил, что декларация независимости нарушит Конституцию и «сделает ничтожными» полномочия депутатов. КС также предупредил, что любые попытки провести сессию будут считаться незаконными.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании. Его проведение было также запрещено Конституционным судом. По результатам голосования власти Каталонии объявили, что за отделение от Испании выступили 90% участников референдума.

Во время голосования произошли стычки протестующих с полицией, в которых, по данным каталонских медиков, пострадали более 800 человек.

Перед референдумом центральные власти Испании арестовали нескольких его организаторов и конфисковали бюллетени и урны. Сам референдум Мадрид впоследствии объявил нелегитимным, так как там не было контроля за повторным голосованием, а бюллетени можно было распечатать дома.

Король Испании Филипп VI объявил, что Каталония пытается сломать единство страны и нарушить гармонию сосуществования народов.