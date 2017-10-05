У России просят военную базу в предвыборных целях

Зачем Бишкек уговаривает Москву открыть вторую российскую военную базу?

С Киргизией не соскучишься. То ее президент грозится выдворить размещенную там российскую военную базу, то ее премьер теперь вдруг сообщает, что уговаривает Москву открыть в Киргизии вторую такую базу. Зачем Бишкек уговаривает на это Москву и нужно ли России идти навстречу?

Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков сообщил о том, что ведет переговоры с российской стороной о размещении в республике второй военной базы.

«На уровне соответствующих министерств проводились консультации по этому вопросу. Кыргызская Республика считает, что для обеспечения безопасности не только в Киргизии, но и в регионе в целом необходимо на юге размещать военную базу», – сказал он РИА «Новости». Исаков оговорился, что решение пока не принято.

Как сказал Исаков в тот же день уже «Российской газете», США больше не пытались вернуть свою базу, «хотя со стороны других партнеров предложения такого характера были». «Могу заверить, что Кыргызстан впредь будет очень последовательным, надежным партнером для всех стран ОДКБ», – пообещал глава правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД и Минобороны вопрос о переговорах вокруг открытия второй военной базы. Однако дипломаты и военные эту тему в понедельник не комментировали.

Ясно, что в Москве пока еще размышляют по этому поводу, как ясно и то, что строительство базы в высокогорном регионе – крайне дорогое удовольствие. Однако признание Исакова говорит о том, что Бишкек уже не может удержать в тайне свое желание такую базу заполучить.

«Присутствие военной объединенной базы – это существенный аргумент, который сдерживает ситуацию на границе Афганистана с Таджикистаном. А также эффективное взаимодействие спецслужб», – сказал Исаков.

В Манас американцы не вернутся

Кроме того, он заверил, что Бишкек не передумает по поводу американской военной базы, от которой он избавился несколько лет назад – под нажимом России. Напомним, база размещалась в киргизском аэропорту Манас с декабря 2001 года. В 2009 году была переименована в Центр транзитных перевозок, но в июле 2014 года и он был закрыт.

Напомним, в конце февраля президент России Владимир Путин обмолвился, что готов закрыть базу «Кант», если Киргизии этого очень захочется и если ей больше не потребуется помощь Москвы.

Эти «если» – ключевые слова, из которых прямо следует: база «Кант» никуда не денется. Она действительно нужна и России, и Киргизии. Хотя основные гарантии стабильности региону дает 201-я база в Таджикистане, «Кант» – неотъемлемый элемент воздушного прикрытия всей системы коллективной обороны ОДКБ в Средней Азии. Как писала газета «Взгляд», его усиливать надо, а не сокращать.

Как закреплено в соглашениях Бишкека с Москвой, «Кант» должен остаться под управлением России еще полвека – до 2058 года. Но 1 декабря прошлого года президент Атамбаев пообещал вдруг базу закрыть. Затем последовали уточнения – база останется только на 15 лет, считая с 1 декабря прошлого года, хотя это вопиющее нарушение соглашений. Впрочем, в любом случае решать это будет уже не Атамбаев, который скоро уходит с политической авансцены, а будущие руководители республики.

В Афганистан бегут игиловцы из Ирака

Появление российской базы – причем желательно крупной – стабилизировало бы ситуацию на юге Киргизии, говорят эксперты в Бишкеке. По их мнению, базу следует построить в Баткенской области.

«На севере Афганистана сейчас ситуация осложняется, туда просачиваются боевики ИГИЛ*, потерпевшие поражение в Сирии и Ираке», – говорит Марс Сариев, сотрудник Института общественной политики Киргизии.

Он напоминает: «В 1999–2000 годах именно через Баткен произошел прорыв боевиков с территории Таджикистана. Они прошли через Киргизию и пытались вторгнуться в Узбекистан. Боевики прошли через труднодоступные горные участки. Это очень уязвимое место».

Сариев надеется, что Москва все же согласится на просьбу Бишкека, поскольку наверняка понимает, что геополитически база ей необходима. Ведь если сейчас она не упрочит свою военную мощь в Центральной Азии, то постепенно начнет терять там позиции и даже будет уязвима в случае вторжения боевиков из Афганистана.

Кроме того, напомнил Сариев, в Киргизии вообще развита межклановая борьба и российское военное присутствие помогает ее приглушать. «В том же регионе расположены таджикские анклавы Ворух и Сарвак, вокруг которых также отмечается напряженность, есть проблемы с местным киргизским населением, – сказал Сариев газете «Взгляд». – Таджикские и киргизские войска не способны в одиночку, без поддержки ОДКБ обеспечить безопасность Баткена ввиду своей малочисленности и слабой боевой подготовки».

Эксперты в Москве тоже не исключают открытия второй базы, однако они считают, что влезать в местные распри российским военным не стоит. Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин не исключает новой междоусобицы киргизов и узбеков на юге республики, подобной той, что вспыхнула в городе Ош летом 2010 года. По его мнению, вторая база все же нужна – для укрепления своих позиций на фоне угрозы, исходящей из Афганистана. Опасность из этой страны будет всегда, предрекает эксперт.

«База в Канте больше символична, чем реальна. Другое дело, что там есть другие объекты, которые важны для России, и их нужно обеспечивать прикрытием», – сказал газете «Взгляд» Храмчихин.

Отметим, что всего через пару недель в Киргизии должны пройти президентские выборы. Уходящий президент Атамбаев выбрал для них в качестве своего преемника Сооронбая Жээнбекова, предшественника Сапара Исакова на посту премьера.

15 октября в Киргизии выбирают президента

Призыв Исакова об открытии второй российской базы оба политолога прямо связывают с выборами. Дело в том, напомнил он, что у Москвы есть основания подозревать Исакова в сотрудничестве с США.

«В Викиликс во время утечки информации Госдепа в числе прочего появилась и депеша, из которой стало известно, что Исаков передавал информацию в посольство США, будучи тогда еще руководителем отдела внешней политики в одном из прежних правительств – при премьере Чудинове», – напомнил Сариев.

«И теперь премьер-министр Киргизии публичными призывами открыть вторую базу показывает свою лояльность и Москве, и будущему президенту Жээнбекову», – предположил эксперт.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"