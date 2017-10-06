«Охотники за ИГИЛ*» пообещали отомстить за плененных российских бойцов

Бойцы группы Вагнера попали в плен 28 сентября, когда исламисты неожиданно атаковали немногочисленные силы САА и добровольцев

Специальное подразделение сирийской армии «Охотники за ИГИЛ*» пообещало уничтожить по 100 террористов «Исламского государства»* за каждого из российских бойцов, которых, как стало известно накануне, боевики пленили в районе поселения Аш-Шоуля. Соответствующее заявление было опубликовано на странице элитного отряда в Twitter.

Сообщение, датированное 4 октября, ясно дает понять, что «Охотники за ИГИЛ*», завершающие зачистку Акербатского котла, твердо намерены отомстить за русских «братьев по оружию», если террористы не пойдут на сделку.

Напомним, бойцы группы Вагнера попали в плен 28 сентября, когда исламисты неожиданно атаковали немногочисленные силы САА и добровольцев на участке трассы Пальмира-Дейр-эз Зор в районе поселения Аш-Шоуля. На днях Telegram канал «Вестник Дамаска», ссылаясь на рассказ очевидца событий, опубликовал подробности сражения, в результате которого были захвачены россияне Роман Заболотный и Григорий Цуркану.

По словам солдата САА, отряд правительственной армии в сопровождении российских добровольцев направлялись в Аш-Шоуля. Неподалеку от населенного пункта колонна попала в засаду. Первый микроавтобус с бойцами САА сразу попал под тяжелый пулеметный огонь и заблокировал дорогу. Попытки сдвинуть обездвиженное транспортное средство с пути ни к чему не привели. Бойцы Вагнера приняли решение атаковать превосходящего числом противника и, заняв выгодную позицию, прикрыли отход военнослужащих правительственной армии.

«Русские солдаты вместо того, чтобы отступать или сбежать, бросились за песчаную насыпь на обочине и начали прикрывать наше отступление. Силы сторон были неравными: около 80 вооруженных боевиков, с тяжелым вооружением. Но они не ожидали такого сопротивления. Дальше у русских солдат закончились боеприпасы, потому что я больше не слышал звука стрельбы. Через несколько минут я услышал крики и, видимо, русские пошли в рукопашную с применением холодного оружия, но боевиков было слишком много», - рассказал спасшийся из пекла боец САА.

Солдат добавил, что выживший отряд обязан всем русским героям, самоотверженные действия которых позволили им спастись из безвыходной ситуации.

Спустя несколько дней подконтрольное террористам информационное агентство «Амак» опубликовало кадры, подтвердившие информацию Telegram-канала «Directorate 4» о пленении российских бойцов, опубликованную на следующий день после боя. Захваченными оказались казак Роман Заболотный и бывший разведчик ВДВ Григорий Цуркану. Как стало известно, до Сирии оба россиянина участвовали в добровольческой миссии в Донбассе.

По словам товарища Заболотного, Роман помогал с доставкой гуманитарной помощи в населенные пункты донбасских республик, а Цуркану, как рассказал его брат, защищал мирное население от агрессии Киева в составе ополчения ДНР. Также он является ветераном «Боевого Братства» - организации, занимающейся социальной защитой ветеранов и членов их семей, патриотическим воспитанием молодежи.

После добровольцы примкнули к группе Вагнера, которая за несколько лет антитеррористической операции в Сирии стала едва ли не ключевой силой наземной операции Дамаска против ИГИЛ*. Бойцы ЧВК принимали активное участие в освобождении Алеппо и Пальмиры, зачистке Акербатского котла, деблокирования Дейр-эз Зора и форсировании Евфрата, где на данный момент гремят самые ожесточенные бои.

Как сообщали сирийские СМИ, только бойцам группы Вагнера удалось основательно укрепиться на стратегически важных территориях, где концентрация сил исламистов наиболее высока. Российские герои мужественно держат оборону на стратегически важных территориях, где, по мнению военных экспертов и политологов, определится исход сирийского конфликта. Это просто не может не обращать на себя внимание общественности.

В Сети гремят активные дискуссии на тему успехов ЧВК Вагнера, а пользователи называют добровольцев, принявших волевое решение противостоять страшной угрозе на дальних подступах, настоящими героями, и восхищаются мужеством попавших в плен Романа Заболотного и Григория Цуркану, подвиг которых – пример стойкости и отваги русского воина и непоколебимости русского духа.

*«Исламское государство»(ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории РФ



