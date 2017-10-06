Президент Чехии назвал отношение к Крыму политикой двойных стандартов

Чешский президент Милош Земан заявил, что разница в отношении к референдуму в Крыму и отторжению Косово от Сербии, является наглядным проявлением политики двойных стандартов.

Как пишет РИА Новости, Земан считает ситуацию с Косово «очевидным нарушением резолюции Совета Безопасности», которая гарантировала территориальную целостность Сербии.

«Но случилось то, что называется «мерить двойным метром» или «политикой двойных стандартов», когда референдум в случае с Крымом — незаконная аннексия, а когда Косово становится самостоятельным вопреки вышеупомянутой резолюции СБ ООН, то все в порядке», - заявил глава Чехии.

Земан добавил, что он отреагировал на провозглашение самостоятельности Косово отказом назначить посла в Приштине, этот пост остается свободным. Чехия также не принимает у себя поверенного в делах Косово в Праге.