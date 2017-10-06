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Президент Чехии назвал отношение к Крыму политикой двойных стандартов

11:21 6.10.2017
Милош Земан. Фото David Sedlecký/ wikipedia.org
Милош Земан. Фото David Sedlecký/ wikipedia.org
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Чешский президент Милош Земан заявил, что разница в отношении к референдуму в Крыму и отторжению Косово от Сербии, является наглядным проявлением политики двойных стандартов.

Как пишет РИА Новости, Земан считает ситуацию с Косово «очевидным нарушением резолюции Совета Безопасности», которая гарантировала территориальную целостность Сербии.

«Но случилось то, что называется «мерить двойным метром» или «политикой двойных стандартов», когда референдум в случае с Крымом — незаконная аннексия, а когда Косово становится самостоятельным вопреки вышеупомянутой резолюции СБ ООН, то все в порядке», - заявил глава Чехии.

Земан добавил, что он отреагировал на провозглашение самостоятельности Косово отказом назначить посла в Приштине, этот пост остается свободным. Чехия также не принимает у себя поверенного в делах Косово в Праге.

Темы: Косово, Крым, Чехия, Двойные стандарты и издержки демократии в мире, Международная политика
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Комментарии читателей
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06.10.2017, 16:54
Гость: АГД

Я только ответил на вопрос бандеровца.
06.10.2017, 16:20
Гость: Гость

Так его ж как двадцать лет сменили. Спасибо Боре за Вову !
06.10.2017, 16:19
Гость: прохожий

Резня началась из-за того ,что в Донбассе не захотели отказаться от своего родного языка и не поддержали Киевский переворот,вот Турчинов и послал головорезов.А всякие человечки появились потом.Если память отказала надо лечиться батюшка.
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