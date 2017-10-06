Минобороны обвинило США в использовании беженцев в Сирии как «живого щита»

Сирийские беженцы, разместившиеся в лагере Рукбан, выступают в роли «живого щита» для американской базы в Эт-Танфе. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.

Рукбан — крупнейший лагерь беженцев. Он расположен в так называемой зоне «безопасности» рядом с американской базой, практически в пустыне. По минимальным оценкам, сейчас там находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора.

Представитель Минобороны заявил, что американцы не подпускают к лагерю гуманитарном конвои, ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН.

«Напомню, что подобными «защитными» барьерами, кроме американцев, пользоваться в Сирии только те, с кем они пришли туда бороться — террористы», - добавил он, отметив, что из-за этого сирийско-иорданская граница рядом с американской базой превратилась в стокилометровую «черную дыру».

По словам Конашенкова, оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ (организация запрещена в России). Представитель Минобороны подчеркнул, что за полгода существования этой военной базы не известно ни об одной операции американцев против боевиков ИГ (организация запрещена в России). При этом власти США оправдывали ее развертывание необходимостью борьбы с террористами.