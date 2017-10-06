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Минобороны обвинило США в использовании беженцев в Сирии как «живого щита»

11:05 6.10.2017
Фото с сайта Pexels.com
Фото с сайта Pexels.com
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Сирийские беженцы, разместившиеся в лагере Рукбан, выступают в роли «живого щита» для американской базы в Эт-Танфе. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.

Рукбан — крупнейший лагерь беженцев. Он расположен в так называемой зоне «безопасности» рядом с американской базой, практически в пустыне. По минимальным оценкам, сейчас там находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора.

Представитель Минобороны заявил, что американцы не подпускают к лагерю гуманитарном конвои, ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН.

«Напомню, что подобными «защитными» барьерами, кроме американцев, пользоваться в Сирии только те, с кем они пришли туда бороться — террористы», - добавил он, отметив, что из-за этого сирийско-иорданская граница рядом с американской базой превратилась в стокилометровую «черную дыру».

По словам Конашенкова, оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ (организация запрещена в России). Представитель Минобороны подчеркнул, что за полгода существования этой военной базы не известно ни об одной операции американцев против боевиков ИГ (организация запрещена в России). При этом власти США оправдывали ее развертывание необходимостью борьбы с террористами.

Темы: Сирия, Антитеррористические операции в мире, Борьба с терроризмом в мире, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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06.10.2017, 14:17
Гость: АГД

То то пиндосы свадьбы взрывают как в Афганистане, так и в Ираке и Сирии.
06.10.2017, 12:44
Гость: Азамат

Интересно, что местное население ищет защиты у баз США , а не РФ. Видимо они знают цену масштабных бомбардировок русской авиации, после которых остаются одни руины и горы трупов мирного населения!
06.10.2017, 12:11
Гость: пуховый платок вечерней вязки

"Женщины и дети впереди ..."вязано специально для США.
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