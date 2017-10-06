Дело о разрезанном торте

Чуть больше месяца прошло после скандала с российской журналисткой Анной Курбатовой, похищенной в центре Киева, а затем депортированной из Украины



Фото с сайта topwar.ru

И вот опять укрорежим продемонстрировал свою приверженность «демократическим ценностям»… Только на сей раз в деле присутствовал… торт. Да не простой тортик, а «Киевский».

Журналист НТВ Вячеслав Немышев, корреспондент программы «Центральное телевидение», во время съемок репортажа разрезал торт с вышеупомянутым названием, когда на него донес некий ретивый «укропатриот», вызвав полицию. И полиция приехала – по делу о разрезанном торте.

Больше на тот момент российскому журналисту предъявить было нечего. Разве что, в упрек можно поставить саму профессию или же национальность, только как же тогда все эти «демократические ценности», за которые якобы скакали на майдане?

Да, еще ситуация осложнилась тем, что у него нашли аккредитацию Донецкой Народной Республики (однако такой документ был у всех, кто там работал, даже у сотрудников ведущих западных СМИ, так что иметь такую бумажку - не преступление).

Вот и в этот раз были скачки свидомых. Особенно – в Сети «Задержали агента ФСБ», - глумились «поборники демократии». Некий Сергей Бригадир, который вызвал полицию и добился задержания корреспондента, радовался в своем блоге и купался в одобрительных комментариях единомышленников. Интересно, испытывал ли он в этот момент сладость, сравнимую с той, которую чувствует человек при поедании тортика «Киевского»?

Коллеги Вячеслава в течение нескольких часов, беспокоясь о его судьбе, напрасно пытались связаться с ним. Как всегда в таких случаях, не давали никаких комментариев и украинские «правоохранители». Только хвастливый пост «Бригадира» (активиста националистической организации, который называет себя журналистом) был единственным источником информации.

Можно по-разному относиться к телеканалу НТВ, но факты таковы: не считая случая с Немышевым, ранее трое сотрудников этого телеканала уже оказывались в лапах СБУ. Не говоря уже о других журналистах, некоторым из которых довелось пережить даже пытки.

Как и Анну Курбатову, журналиста НТВ депортировали и запретили въезд на три года. «Из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины» - такова формулировочка. Нельзя, понимаете, прилюдно резать торт - чревато. Он же «Киевский»!

«Я чувствовал, что рядом со мной — неадекватный человек. Он периодически заходил в полицейский участок и говорил, что приехал батальон «Азов», батальон «Айдар», что сейчас тебе будет очень плохо», - рассказал сам Немышев после того, как ему удалось оказаться на свободе, хоть и без права въезда в незалежную.

По словам корреспондента, сотрудники полиции фактически спасли его от «этих придурков» (националистов). У ворот участка, куда доставили журналиста, собралась целая толпа таковых, требующих физической расправы. Да уж, невеселое положение – между Сциллой и Харибдой. «Сциллой» разъяренной толпы и «Харибдой» карательной машины укрополиции и СБУ.

Министерство иностранных дел России уже призвало международное сообщество (в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезира) дать оценку произошедшему инциденту. «Хотелось бы, чтобы и «старые европейские демократии» не оставались в стороне от справедливой и необходимой критики действий своих младших партнеров», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

Что ж, подождем несколько дней. Вдруг реакция «демократов» мира сего, более-менее похожая на адекватную, все-таки последует?